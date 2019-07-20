Футбол
ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»Новая Кубань 11:12
Сегодня в Уфе состоялся матч 2-го тура РПЛ, в котором встретились местная команда и ФК "Краснодар". Первый тайм для "быков" был испорчен двумя голами в ворота Матвея Сафонова, которые забили Кэтэлин Карп на 29-й минуте и Джемал Табидзе на 40-й.
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Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Космос
SpaceX перенесла запуск корабля Dragon на 24 июля
Американская компания SpaceX отложила до 24 июля запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon.
Обновлено вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Прошедший лечение Борис Корчевников объявил о сборе средств
Не исключено, что лечение, которое недавно прошел Корчевников, связано с этим заболеванием.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский показал на видео ржавую «Украину»
Обновлено в 18:52
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Футбол
Олег Кононов: «Без судей „Спартак“ выиграл бы оба матча»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.
Обновлено в 17:03
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
Музыка
Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена
Ряд комиксов о Бэтмене и других принадлежащих DC Comics персонажах был опубликован в России издательством "Азбука-Аттикус".
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 14:08
Политика
Рябков встретился с Мадуро в Каракасе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Авто
Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.
Обновлено в 16:51
Общество
В Италии умер руководитель громкого расследования «Чистые руки»
Расследование «Чистые руки» началось на фоне роста преступлений мафии и привело к аресту сотен представителей деловых и политических кругов Италии.
Обновлено в 19:21
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Политика
В НАТО призвали Иран освободить британский танкер
В НАТО прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.
Обновлено в 17:58
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Космос
OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено вчера в 02:57
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом
Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.
Обновлено в 11:06
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Единоборства
Чисора отправил Шпильку в жесткий нокаут
Поединок завершился во второй трехминутке, когда Чисора нанес сопернику мощнейший хук справа, а затем завершил атаку серией ударов, отправив Шпильку в глухой нокаут.
Обновлено в 17:03
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес
Сына Плющенко увезли в больницу после тренировки
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша получил травму во время тренировки, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 11:19
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 06:56
Наука
Airbus представила концепт пассажирского самолета, похожего на птицу
Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы
Неизвестный мужчина ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 18:26