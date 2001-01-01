Футбол

ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»Новая Кубань 11:12

Сегодня в Уфе состоялся матч 2-го тура РПЛ, в котором встретились местная команда и ФК "Краснодар". Первый тайм для "быков" был испорчен двумя голами в ворота Матвея Сафонова, которые забили Кэтэлин Карп на 29-й минуте и Джемал Табидзе на 40-й.
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Как «Краснодар» побил «Уфу»: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru09:13

«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой», уступая в два мяча

Советский спорт09:06

Камбэк «Краснодара» в Уфе после 0:2: гол с 30 метров и финт пяткой против двух защитников

Sports.ru11:02

ФК «Уфа» уступил «Краснодару», ведя в счете 2:0

Башинформ09:06

«Краснодар» выиграл у «Уфы», уступая два мяча. Арбитр отменил гол, но через минуту передумал

Матч ТВ09:40

«Уфа» – «Краснодар» – 2:3, 2-й тур РПЛ, победу гостям принёс удар Рамиреса

Чемпионат09:35

Впервые за пять лет в чемпионате России игрок забил в свои и чужие ворота

Спорт-Экспресс10:44
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
Наука

Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей

В середине двухтысячных годов Карл Дайссерот (Karl Deisseroth) из Стэнфордского университета и его коллеги разработали метод активации нервных клеток светом — например, излучением лазера.
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Политика

Трамп обещал урезать расходы бюджета в случае переизбрания

Президент США Дональд Трамп намерен существенно оптимизировать бюджетные расходы в случае переизбрания на второй срок в 2020 году.
Обновлено в 13:55
Политика

Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера

Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
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Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Венесуэла обвинила США в нарушении воздушного пространства

Обновлено в 16:53
Общество

На ВДНХ откроется выставка уникальных часов

На ВДНХ в Москве 23 июля откроется выставка часов "Время и космос", собравшая уникальные экспонаты из Политехнического музея, Музея космонавтики и частных коллекций.
Обновлено в 07:46
Политика

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии

Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Футбол

«Спартак» упустил победу в Ростове-на-Дону

Субботнюю программу второго тура российской премьер-лиги завершил матч в Ростове-на-Дону. "Ростов" принимал московский "Спартак".
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

Бузова и Тодоренко отметились в купальниках из масс-маркета

Купальники подешевле выбирает и телеведущая Регина Тодоренко.
Обновлено в 08:58
Происшествия

У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк

Обновлено в 15:43
Общество

Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Замначальника самарского управления ФСИН арестован на два месяца

Обновлено в 06:41
Общество

British Airways приостановила полеты в Каир

В целях безопасности авиакомпания "Британские авиалинии" (British Airways) на неделю приостановила полеты в Каир.
Обновлено в 13:33
Политика

В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами

Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".
Обновлено в 11:48
Общество

Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp

Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
Обновлено в 12:00
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Музыка

Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена

Ряд комиксов о Бэтмене и других принадлежащих DC Comics персонажах был опубликован в России издательством "Азбука-Аттикус".
Обновлено в 15:49
Общество

Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Политика

На крупнейшем металлургическом заводе Украины прошли обыски

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками на крупнейшее металлургическое предприятие страны — «АрселорМиттал Кривой Рог».
Обновлено в 16:11
Происшествия

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

The Times узнала о кризисе в НАТО из-за покупки Турцией С-400

Издание напоминает, отношения между Вашингтоном и Анкарой еще сильнее испортились после того, как администрация Дональда Трампа официально отменила продажу истребителей F-35 в ответ на решение президента Турции Реджепа Эрдогана купить российские С-400, несовместимые с вооружением НАТО.
Обновлено в 14:30
Здоровье

Когда совсем несладко. Сахарный диабет будет побеждён через 10 лет

За 17 лет число пациентов с диабетом в России увеличилось в 2,5 раза. По официальным данным, в стране их 4,5 млн.
Обновлено в 17:03
Политика

Меркель отправили в длительный отпуск после приступов дрожи

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отправится в длительный отпуск, чтобы попытаться вылечить редкое заболевание, которое приводит к дрожи - 65-летняя Меркель напугала правительство ФРГ ухудшением состояния своего здоровья.
Обновлено в 15:50
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

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Наука

Названы способные повлиять на появление рака события в жизни

Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет

Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Общество

Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек

Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
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Армия и оружие

Минобороны Франции создаст подразделение из писателей-фантастов

Агентство оборонных инновации Франции, являющееся частью Минобороны, планирует создать группу по прогнозированию угроз будущего – в нее войдут писатели-фантасты и футурологи.
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Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
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США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете

Соединенные Штаты уже в следующем году смогут отправлять американских астронавтов в космос на ракете собственного производства.
Обновлено в 14:48
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