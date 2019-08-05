По итогам жеребьевки стало известно, что футбольный клуб «Краснодар» сыграет с португальским клубом «Порту». Первая встреча пройдет 7 августа в Краснодаре, ответная — 13 августа в Португалии. Для попадания в групповой этап Лиги чемпионов победителю пары нужно будет пройти еще раунд плей-офф.

Спорт день за днем

Общество Госслужащие попросили увеличить им командировочные В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.

Происшествия Режим ЧС введен в Ачинском районе. Зона риска закрыта Режим ЧС введен в Ачинском районе Красноярского края, где 5 августа в 17:30 произошли взрывы в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Экономика Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Политика Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.

Армия и оружие Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.

Политика США признали Китай валютным манипулятором Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.

Технологии Reg.ru купил Naunet Уставный капитал "Наунет СП" составляет 10 тыс. руб. В сентябре 2019 г. все клиенты и партнеры Naunet перейдут на обслуживание к REG.RU.

Космос Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.

Гаджеты Realme продала 10 млн смартфонов Ранее сообщалось, что уже 8 августа компания Realme представит первый в мире смартфон, который будет оснащен датчиком изображения разрешением 64 Мп.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Технологии Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Политика В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Шоу-бизнес В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Технологии «Яндекс» инвестировал в образовательный стартап MEL Science «Яндекс» и венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC инвестировали в образовательную платформу с российскими корнями MEL Science, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя инвесторов, участвовавших в раунде.

Футбол «Бавария» может арендовать у «Реала» Бэйла Отмечается, что если в конце августа Бэйл все еще будет игроком «Реала», то «Бавария» может сделать предложение в конце трансферного окна, которое закрывается 2 сентября.

Здоровье 2,5 тысячи медицинских работников не хватает в Алтайском крае Формируется команда волонтеров, которые со школьной скамьи могут помогать врачам и медсестрам в медицинским организациях.