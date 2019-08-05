Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионовЮгополис 07:20
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Башакшехир»
По итогам жеребьевки стало известно, что футбольный клуб «Краснодар» сыграет с португальским клубом «Порту». Первая встреча пройдет 7 августа в Краснодаре, ответная — 13 августа в Португалии. Для попадания в групповой этап Лиги чемпионов победителю пары нужно будет пройти еще раунд плей-офф.
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