В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка четвертых отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Своих возможных соперников узнали "Краснодар" и "Спартак". "Краснодар" в случае успешного исхода противостояния с "Порту" вышел на победителя пары "Истанбул Башакшехир" – "Олимпиакос" (Греция).

«Краснодар» и «Спартак» узнали возможных соперников в Европе

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