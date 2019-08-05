Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали возможных соперников в ЕвропеВести.Ru 08:58
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Башакшехир»
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка четвертых отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Своих возможных соперников узнали "Краснодар" и "Спартак". "Краснодар" в случае успешного исхода противостояния с "Порту" вышел на победителя пары "Истанбул Башакшехир" – "Олимпиакос" (Греция).
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