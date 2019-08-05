Футбол
Названы возможные соперники «Краснодара» и «Спартака» в Лиге чемпионовToDay News Ufa вчера в 15:03
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Башакшехир»
Появилась информация о будущих соперниках ФК«Краснодар» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов UEFA.
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Бывшая команда Кудряшова или новый клуб Вальбуэна. С кем может сыграть «Краснодар»?
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