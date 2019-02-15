Футбол
ФК «Краснодар» установил новый рекорд посещаемости домашних матчейRT на русском 03:49
Кристоффер Ульссон
Магомед Сулейманов
|70′
Маурисио Перейра
|74′
Магомед Сулейманов
|79′
|80′
Леон Бэйли
Лукас Аларио
Маурисио Перейра
Артем Голубев
|80′
|83′
Свен Бендер
Александар Драгович
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
89
Стоцкий
93
Сулейманов
77
Каборе
50
Голубев
7
Вандерсон
85
Игнатьев
16
Классон
1
Градецки
23
Вайзер
4
Та
6
Драгович
18
Венделл
29
Хавертц
20
Арангис
10
Брандт
38
Бельараби
31
Фолланд
13
Аларио
Байер
Расстановка 4‑3‑3
Во время поединка 1/16 финала Лиги Европы против леверкузенского «Байера» на краснодарской арене присутствовали около 35 тыс. человек. По сообщениям официального сайта ФК «Краснодар», на матче Лиги Европы против немецкого «Байера» был установлен новый рекорд посещаемости стадиона – 34 827 зрителей.
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Рекорд посещаемости и нулевая ничья. «Краснодар» сыграл с «Байером» в Лиге Европы
Телеканал 360°вчера в 14:52
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