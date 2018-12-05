Футбол
ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом»
ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом»ВК Пресс02:01
Иван Игнатьев
|17′
Кристиан Куэва
|31′
|41′
Дмитрий Скопинцев
|45′+1′
Алексей Ионов
Александр Зуев
Юрий Газинский
Артем Голубев
|46′
|56′
Александр Зуев
|57′
Жан Майер
|63′
Жан Майер
Александр Гацкан
Виктор Классон
Маурисио Перейра
|71′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
|71′
|79′
Видар Орн Кьяртанссон
Элдор Шомуродов
|89′
Александр Гацкан
Краснодар
|Вратарь
1
|Защитник
3
4
6
|Полузащитник
20
77
89
|Нападающий
85
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
3
4
5
15
77
|Полузащитник
7
17
|Нападающий
«Желто-синие» заработали баллы перед уходом на перерыв и в самом конце игры. Голы забили Дмитрий Скопинцев на 40-й минуте и Александр Гацкан на 89-й минуте. Кто станет полуфиналистом турнира, будет известно после ответного матча, который пройдет в феврале в Ростове-на-Дону.
ВК Пресс02:01
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