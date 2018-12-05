Футбол

ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом»
ВК Пресс
02:01

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Краснодар»
Иван Игнатьев
17′
Кристиан Куэва
31′
41′
Дмитрий Скопинцев
45′+1′
Алексей Ионов
Александр Зуев
Юрий Газинский
Артем Голубев
46′
56′
Александр Зуев
57′
Жан Майер
63′
Жан Майер
Александр Гацкан
Виктор Классон
Маурисио Перейра
71′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
71′
79′
Видар Орн Кьяртанссон
Элдор Шомуродов
89′
Александр Гацкан
«Желто-синие» заработали баллы перед уходом на перерыв и в самом конце игры. Голы забили Дмитрий Скопинцев на 40-й минуте и Александр Гацкан на 89-й минуте. Кто станет полуфиналистом турнира, будет известно после ответного матча, который пройдет в феврале в Ростове-на-Дону.
ВК Пресс02:01

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