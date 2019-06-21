Футбол
ФК «Краснодар» сыграл с ростовской «Чайкой» вничьюМосковский Комсомолец 04:42
Футбольный клуб «Краснодар» вчера у себя дома сыграл с ростовским клубом «Чайка». Товарищеский матч, который посетили 2 300 человек, закончился со счётом 2:2. Каждая команда забила по одному голу в обоих таймах.
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Мусаев: «Хотелось победить, но „Краснодар“ играл с „Чайкой“ на фоне больших нагрузок»
Sport24.ruвчера в 17:55
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