Футбол

ФК «Краснодар» сыграл с ростовской «Чайкой» вничьюМосковский Комсомолец 04:42

Футбольный клуб «Краснодар» вчера у себя дома сыграл с ростовским клубом «Чайка». Товарищеский матч, который посетили 2 300 человек, закончился со счётом 2:2. Каждая команда забила по одному голу в обоих таймах.
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ФК «Краснодар» провел контрольный матч с «Чайкой» из Песчанокопской

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«Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой» в товарищеском матче

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«Краснодар» не сумел обыграть «Чайку»

Чемпионатвчера в 12:55
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Общество

Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня

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Политика

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Обновлено в 05:45
Происшествия

Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

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Обновлено в 01:30
Политика

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
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В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Происшествия

Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублей

В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен.
Обновлено в 04:42
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
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Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Экономика

Ритейлер «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов

Один из лидеров российской продовольственной розницы – «Лента» приобретает складской комплекс на 70 000 кв. м в Тосненском районе Ленинградской области у ГК «Ориентир», рассказали «Ведомостям» представители сторон и консультанта сделки – компании Cushman & Wakefield.
Обновлено вчера в 17:52
Общество

Минкомсвязи может предложить китайской Huawei проекты в России

Минкомсвязи при участии Минпромторга готовит предложение "китайской стороне в целом, как работать с Huawei и другими высокотехнологическими компаниями в России".
Обновлено в 05:21
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено в 05:16
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия

Начальник саратовской почты подозревается в превышении полномочий

Обновлено в 03:16
Футбол

ПСЖ откроет в России детскую академию

Французский ФК «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) откроет детскую академию в России. Об этом 20 июня сообщается на официальном сайте клуба.
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Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
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Армия и оружие

В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника

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Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
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Здоровье

Мифы и факты о депрессии перечислили эксперты

Обновлено в 02:56
Политика

Серые начинают и выигрывают. Как в своей междоусобной войне силовики использовали чиновников, полицию, разгневанных журналистов и самого Ивана Голунова. Версия Андрея Сухотина

Ивану Голунову не повезло, что в это время он писал свое расследование о ГБУ "Ритуал", контактировал с главой департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексеем Немерюком и настойчиво пытался добиться обратной связи от московского управления ФСБ и Марата Медоева.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких

Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
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Псковской области дали десять лет на оплату долгов за газ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долг Псковской области перед «Газпромом» достиг почти 900 млн рублей, а составленный ранее пятилетний график платежей не соблюдался.
Обновлено в 04:41
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В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Гаджеты

Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
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Политика

Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
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