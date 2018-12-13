Футбол

ФК «Краснодар» сыграет сегодня с «Севильей» в Испании
Россия.Кубань
03:03

«Краснодар» возглавляет группу J — у «быков» в копилке 12 набранных очков, тогда как у «Севильи» только 9. Начало матча в 20:55 по московскому времени.
Россия.Кубань03:03

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