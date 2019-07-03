Футбол

ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» в АвстрииБлокнот Краснодар вчера в 11:22

4 июля в заключительном матче Кубка Париматч Премьер на поле выйдут игроки ФК «Краснодар» и московского клуба «Спартак». На этот раз у «горожан» хорошие шансы забрать главный трофей Кубка Париматч Премьер в Австрии.
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