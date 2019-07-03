Футбол
ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» в АвстрииБлокнот Краснодар вчера в 11:22
4 июля в заключительном матче Кубка Париматч Премьер на поле выйдут игроки ФК «Краснодар» и московского клуба «Спартак». На этот раз у «горожан» хорошие шансы забрать главный трофей Кубка Париматч Премьер в Австрии.
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«Спартак» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.67) на тоталы «Кубка Матч Премьер» 4 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 00:37
Кубок Париматч Премьер. Видеотрансляция. «Спартак» встречается с «Краснодаром»
Sports.ruвчера в 04:15
Кубок «Париматч» Премьер: «Спартак» vs «Краснодар» – прогноз на 4 июля
LoginCasino.com02 июля в 10:13
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