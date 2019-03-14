Футбол

ФК «Краснодар» сыграет ответный матч с испанской «Валенсией»ВК Пресс вчера в 08:01

Краснодар — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Краснодар»
15′
Жоффри Кондогбиа
Маурисио Перейра
30′
Ари
Дмитрий Стоцкий
30′
58′
Рубен Собрино
Родриго Морено
70′
Санти Мина
Гонсалу Гедеш
75′
Карлос Солер
Сергей Петров
Магомед Сулейманов
75′
Юрий Газинский
78′
Магомед Сулейманов
85′
88′
Карлос Солер
Кевин Гамейро
Маурисио Перейра
Иван Таранов
90′+1′
90′+3′
Гонсалу Гедеш
90′+3′
Гонсалу Гедеш
90′+4′
Кевин Гамейро
7 марта «быки» уступили «Валенсии» со счетом 1:2. Матч проходил на домашнем стадионе испанского клуба. Теперь нашим «черно-зеленым» для выхода в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА нужно выиграть со счетом 1:0, либо добиться разницы в два и более мячей.
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