Футбол

ФК «Краснодар» разгромил «Енисей» в КрасноярскеРБК Краснодар 09:59

Енисей — Краснодар
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Александр Зотов
Валерий Кичин
12′
31′
Виктор Классон
36′
Юрий Газинский
Михаил Комков
Арсен Хубулов
46′
51′
Маурисио Перейра
66′
Ари
Иван Игнатьев
71′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
Арсен Хубулов
75′
Али Гаджибеков
Александр Кутьин
76′
78′
Иван Игнатьев
79′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
87′
Магомед Сулейманов
Футбольный клуб «Краснодар» одержал 14-ю победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги. В матче 28-го тура "быки" встречались в гостях с красноярским "Енисеем" и разгромили главного аутсайдера чемпионата страны со счетом — 4:0.
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