Футбол

Игнатьев попал в основной состав «Краснодара» на матч с «Анжи»Газета.Ru 11:57

Краснодар — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
18′
Сергей Петров
30′
Виктор Классон
39′
42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
54′
54′
Роланд Гиголаев
Адлан Кацаев
54′
Шахбан Гайдаров
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
67′
Магомед Сулейманов
70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
72′
72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
72′
87′
Камиль Закиров
Объявлены составы "Краснодара" и махачкалинского "Анжи" на матч 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Отмечается, что с первых минут на поле выйдут нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
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