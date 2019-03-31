Игнатьев попал в основной состав «Краснодара» на матч с «Анжи»Газета.Ru 11:57

Объявлены составы "Краснодара" и махачкалинского "Анжи" на матч 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Отмечается, что с первых минут на поле выйдут нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

Игнатьев попал в основной состав «Краснодара» на матч с «Анжи»

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