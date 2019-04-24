Футбол

ФК «Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом»Новая Кубань 14:27

Ахмат — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
2′
24′
Юрий Газинский
49′
Виктор Классон
Антон Швец
63′
63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
66′
68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
69′
Шарль Каборе
71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
73′
79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
90′+4′
Александр Мартынович
Игра 25-го тура российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и ФК «Краснодар» завершилась с результатом 1:1. Хозяева поля распечатали ворота соперника уже на второй минуте. Автором гола стал Андрей Семенов, головой замкнувший навес со штрафного.
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