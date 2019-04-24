ФК «Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом»Новая Кубань 14:27

Игра 25-го тура российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и ФК «Краснодар» завершилась с результатом 1:1. Хозяева поля распечатали ворота соперника уже на второй минуте. Автором гола стал Андрей Семенов, головой замкнувший навес со штрафного.

ФК «Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом»

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