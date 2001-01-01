Футбол
ФК «Краснодар» поддержат 350 болельщиков на матче с «Олимпиакосом»Кубань 24 вчера в 07:12
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион Караискакис
|26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
|30′
|59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
|75′
Лазар Ранджелович
|78′
Лазар Ранджелович
|85′
Василис Торосидис
|85′
Лазар Ранджелович
|86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
|87′
Даниэл Поденсе
|89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
|90′+2′
Олимпиакос
Расстановка 4‑3‑3
1
Са
14
Элабделлауи
20
Мерья
3
Семеду
21
Цимикас
5
Бухалакис
4
Камара
8
дос Сантос
97
Ранджелович
2 ×
9
Герреро
35
Торосидис
39
Сафонов
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
14
Ольссон
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
17
Игнатьев
93
Сулейманов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа, сообщает Iefimerida.gr. Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» вышел в раунд плей-офф ЛЧ 13 августа после победы над «Порту». ФК «Краснодар» начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
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«Краснодар» в матче против «Олимпиакоса» в Греции поддержат около 100 болельщиков
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