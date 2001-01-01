Футбол

ФК «Краснодар» поддержат 350 болельщиков на матче с «Олимпиакосом»Кубань 24 вчера в 07:12

Олимпиакос — Краснодар
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
75′
Лазар Ранджелович
78′
Лазар Ранджелович
85′
Василис Торосидис
85′
Лазар Ранджелович
86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
87′
Даниэл Поденсе
89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
90′+2′
2 фото
Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа, сообщает Iefimerida.gr. Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» вышел в раунд плей-офф ЛЧ 13 августа после победы над «Порту». ФК «Краснодар» начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
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