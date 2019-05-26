ФК «Краснодар» победил «Рубин» и закончил сезон на третьем местеКубань 24 08:56

«Быки» за тур до финиша обеспечили себе место в тройке, чтобы подняться выше, им необходимо было набрать в заключительном туре больше очков, чем «Локомотив» в игре с «Уфой». В итоге «Краснодар» закончил сезон на третьей строчке турнирной таблицы.

ФК «Краснодар» победил «Рубин» и закончил сезон на третьем месте

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