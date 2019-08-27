Футбол

Кубань 24Кубань 24ФК «Краснодар» планирует купить защитника «Рубина» Сорокина

Краснодар — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 24 августа
Стадион «Краснодар»
5′
Гжегож Крыховяк
38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
42′
Тонни Триндаде де Вильена
46′
55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
71′
72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
75′
83′
Брайан Идову
84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Защитник Егор Сорокин из ФК «Рубин» может продолжить карьеру в «Краснодаре». Руководство «быков» планирует купить футболиста и оставить его в аренде в Казани. Также интерес к Сорокину проявляли клубы «Зенит» и «Локомотив», сообщает Sports.ru.
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