Защитник Егор Сорокин из ФК «Рубин» может продолжить карьеру в «Краснодаре». Руководство «быков» планирует купить футболиста и оставить его в аренде в Казани. Также интерес к Сорокину проявляли клубы «Зенит» и «Локомотив», сообщает Sports.ru.

Происшествия Против Абызова возбудили новое уголовное дело СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Спорт Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.

Происшествия Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Общество В «Москва-Сити» собираются переехать еще 14 министерств В "Москва-Сити", создававшийся в свое время как деловой центр, вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи собираются переехать еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИДа, пишет газета "Коммерсант".

Политика Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.

Политика Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".

Происшествия ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.

Экономика В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.

Футбол Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи «Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Теннис Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Здоровье Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Политика Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

Происшествия Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.

Музыка Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.

Авто Ателье Wheelsandmore создало 784-сильный Bentley Continental GT Хотим отметить, что В базовом исполнении Bentley Continental GT оснащается 6,0-литровым W12, отдача которого составляет 635 л.с. мощности и 900 Нм крутящего момента.

Экономика Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.

Политика Макрон мечтает о саммите «нормандской четверки» в Париже Не прошло и пары дней с тех пор, как Макрон сначала предложил пригласить Россию на саммит G7, а во время самого саммита резко передумал и начал объяснять остальным, почему это стало бы непростительной ошибкой, как он разродился очередной популистской инициативой.