Футбол
ФК «Краснодар» откроет межсезонный турнир матчем с ЦСКАРоссия.Кубань вчера в 08:57
27 июня 2019 года, в матче 1-го тура Кубка "Париматч Премьер", "Краснодар" в австрийском городе Пёллау сыграет со столичным ЦСКА. По итогам сезона "быки" заняли третье, а армейцы - четвертое место в российском чемпионате.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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