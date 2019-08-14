Футбол

ФК «Краснодар» опубликовал полную запись ответного матча с «Порту»Кубань 24 вчера в 15:01

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, 13 августа
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
На официальном сайте ФК «Краснодар» опубликована запись победной игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Клуб выложил сразу два ролика в HD и SD форматах.
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