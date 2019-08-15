Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»Коммерсантъ вчера в 15:43

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи. «Эфир не состоится по не зависящим от канала причинам»,— говорится в сообщении канала.
Читать в источнике
Комментировать61
Гавриил Гордеев
Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован. Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись.
— Гавриил ГордеевВзгляд.ру 11:52

Подробнее о событии

«Такое телевидение точно умрет». Шоумен ТНТ осудил «Матч ТВ» после скандала с отменой топ-трансляции

Sport24.ru20:49

«Драконовские» меры не помогли. «Матч ТВ» не смог показать победную игру «Краснодара» в ЛЧ

ТАСС15:11

«Матч ТВ» опроверг заявление «Порту» о сроках оплаты трансляции матча с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс11:04

Корреспондент «Матч ТВ» — о трансляции матча «Порту» — «Краснодар»

Чемпионат14:00

«Порту» и «Матч ТВ» объяснили, что все-таки случилось (есть скриншоты переписки и контракта). Кто-то точно врет

Sports.ru12:42

"Матч ТВ" ответил португальцам: "Порту" требовал за трансляцию 200 тысяч евро". ФОТО

Sport.ru11:30

Константин Генич — о несостоявшейся трансляции матча «Порту» — «Краснодар»: «За несколько минут до эфира португальцы пошли в отказ»

Матч ТВвчера в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:43
Общество

В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе

Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Политика

В Минприроды России допустили введение запрета на экспорт леса в КНР

Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено в 21:16
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета

Обновлено в 11:40
Здоровье

Специалисты предупредили о вреде меда в канун Медового Спаса

В этом году православные отмечают Медовый Спас 14 августа. Согласно традиции, именно с этого дня пасечники начинают собирать мед.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Филадельфии произошла стрельба

Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Гаджеты

Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7

Symantec блокирует обновления Windows Антивирус Symantec блокирует установку новых обновлений Windows 7 и Server 2008 R2 или же удаляет файлы обновлений в процессе установки, сообщает Microsoft на своем сайте.
Обновлено в 11:00
Политика

Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине

Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Политика

СМИ узнали о планах Гибралтара освободить задержанный иранский танкер

Обновлено вчера в 08:02
Технологии

Мошенники изобрели новый способ снятия средств со счетов владельцев

Мошенники звонят, представляясь сотрудником банка, и сообщают, что банк якобы зафиксировал транзакцию по списанию денег в другом регионе.
Обновлено вчера в 04:31
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Политика

Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам

Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Технологии

Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году

Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию

Associated Press сообщает, что устроивший в марте стрельбу в двух мечетях Крайстчерча австралиец Брентон Таррант отправил письмо в Россию некоему «Алану».
Обновлено в 08:21
Теннис

Рублев победил Вавринку и сыграет с Федерером в 3-м круге Цинциннати

Обновлено в 16:15
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
Хоккей

Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено в 15:20
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58
Энергетика

Цены на нефть вновь снижаются после небольшого роста накануне

Цены на нефть сегодня снижаются после небольшого роста накануне.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия

20 тысяч человек остались без газа на Урале

В Свердловской области почти 20 тысяч жителей остались без газа.
Обновлено в 19:12
Политика

Как Трампу избежать войны с Россией, сообщил The National Interest

В статье для The National Interest Джордж Биб излагает свою точку зрения на то, как президент США Дональд Трамп может избежать войны с Россией.
Обновлено вчера в 14:33
Технологии

Альфа-Банк найдет клиентам надежных контрагентов

Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин отметил, что идея по созданию такого сервиса родилась после общения с клиентами, которые пожаловались на трудные поиски надежных партнеров по бизнесу и контрагентов.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре

Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 16:15
Политика

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 17:39
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное