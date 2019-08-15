Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»Коммерсантъ вчера в 15:43
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи. «Эфир не состоится по не зависящим от канала причинам»,— говорится в сообщении канала.
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Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован. Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись.
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Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Политика
В Минприроды России допустили введение запрета на экспорт леса в КНР
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено в 21:16
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Здоровье
Специалисты предупредили о вреде меда в канун Медового Спаса
В этом году православные отмечают Медовый Спас 14 августа. Согласно традиции, именно с этого дня пасечники начинают собирать мед.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Филадельфии произошла стрельба
Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Гаджеты
Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7
Symantec блокирует обновления Windows Антивирус Symantec блокирует установку новых обновлений Windows 7 и Server 2008 R2 или же удаляет файлы обновлений в процессе установки, сообщает Microsoft на своем сайте.
Обновлено в 11:00
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
СМИ узнали о планах Гибралтара освободить задержанный иранский танкер
Обновлено вчера в 08:02
Технологии
Мошенники изобрели новый способ снятия средств со счетов владельцев
Мошенники звонят, представляясь сотрудником банка, и сообщают, что банк якобы зафиксировал транзакцию по списанию денег в другом регионе.
Обновлено вчера в 04:31
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Технологии
Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году
Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию
Associated Press сообщает, что устроивший в марте стрельбу в двух мечетях Крайстчерча австралиец Брентон Таррант отправил письмо в Россию некоему «Алану».
Обновлено в 08:21
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
Хоккей
Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче
Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58
Энергетика
Цены на нефть вновь снижаются после небольшого роста накануне
Цены на нефть сегодня снижаются после небольшого роста накануне.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
20 тысяч человек остались без газа на Урале
В Свердловской области почти 20 тысяч жителей остались без газа.
Обновлено в 19:12
Политика
Как Трампу избежать войны с Россией, сообщил The National Interest
В статье для The National Interest Джордж Биб излагает свою точку зрения на то, как президент США Дональд Трамп может избежать войны с Россией.
Обновлено вчера в 14:33
Технологии
Альфа-Банк найдет клиентам надежных контрагентов
Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин отметил, что идея по созданию такого сервиса родилась после общения с клиентами, которые пожаловались на трудные поиски надежных партнеров по бизнесу и контрагентов.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре
Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 16:15
Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 17:39