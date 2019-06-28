Футбол

ФК «Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииЮГ Times 00:17

Матч 1-го тура Кубка Париматч Премьер состоялся вчера в Австрии. ФК "Краснодар" победил ЦСКА со счетом 1:0. Отличился Александр Мартынович, отправив в конце первого тайма мяч в ворота противника, сообщает пресс-служба ФК "Краснодар".
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Глава отдела по глобальной стратегии и дизайну продуктов Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемер рассказал, что вместо того, чтобы полностью отказатья от седанов, для автопроизводителей это более разумный шаг, чтобы адаптировать их в соответствии с предпочтениями клиентов.
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Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
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Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.
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Специалисты известного картографического сервиса Maps.me провели исследование на тему того, какие регионы России наиболее привлекательны среди иностранных туристов.
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Тариф на вывоз мусора в Тюменской области будет изменён с 1 июля, сообщает URA.RU.
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Названа дата начала полетов из нового саратовского аэропорта «Гагарин»

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На Сергея Петрова завели уголовное дело

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Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
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Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
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Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) 92-летний Никита Симонян проходил плановое обследование, состоянию его здоровья ничто не угрожает - РФС опроверг информацию о госпитализации заслуженного мастера спорта.
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