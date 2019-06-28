Футбол
ФК «Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииЮГ Times 00:17
Матч 1-го тура Кубка Париматч Премьер состоялся вчера в Австрии. ФК "Краснодар" победил ЦСКА со счетом 1:0. Отличился Александр Мартынович, отправив в конце первого тайма мяч в ворота противника, сообщает пресс-служба ФК "Краснодар".
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Названа дата начала полетов из нового саратовского аэропорта «Гагарин»
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