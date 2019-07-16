Футбол
ФК «Краснодар» объявил имя нового главного тренераРБК Краснодар 06:11
Новый наставник ФК «Краснодар» начал свою тренерскую карьеру в 2004 году, когда вошел в тренерский штаб московского «Спортакадемклуба». В январе 2009 года Матвеев занял пост помощника главного тренера «Химок», а в сентябре того же года возглавил подмосковный клуб.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
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