Футбол
ФК «Краснодар» обновил собственный трансферный рекордКубанские новости 02:30
В общей сложности команды Российской премьер-лиги (РПЛ) потратили на покупки уже около €200 млн. Тем самым они установили шестилетний трансферный рекорд российской лиги. «Быки» обновили свой трансферный рекорд нынешним летом, причем дважды.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Политика
Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР
Бывший украинский президент Пётр Порошенко вновь пришёл на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР).
Обновлено в 03:18
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России
Американское издание National Interest составило свой список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России.
Обновлено в 01:11
Футбол
«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн
Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
Обновлено вчера в 16:14
Гаджеты
В Сети появились рендеры флагманского смартфона LG
Компания LG в скором времени презентует новейший флагманский смартфон, который станет преемником для модели.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»
Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Иран заявил о своих правах на все корабли в Персидском заливе
Тангсири обвинил США и Британию в выдумывании «различных сценариев», чтобы оправдать свое присутствие в водах залива, а также указал на то, что американская сторона необоснованно обвиняет Иран в атаке на нефтяные танкеры.
Обновлено в 02:42
Кино
Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино
Обновлено в 01:57
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
Обновлено в 02:42
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
В Сарове начинается прощание с пятью погибшими сотрудниками Росатома
По словам директора ядерного центра, погибшие учёные до последнего боролись, чтобы предотвратить ЧП.
Обновлено в 03:00
Экономика
В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Интернет
В работе поиска Google произошел сбой
В работе поисковой системы Google произошел сбой.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
У SK Hynix готова память HBM2E с пропускной способностью 460 ГБ/с
По сравнению с памятью HBM2 пропускная способность увеличена на 50% — до 460 ГБ/с — поскольку скорость в расчете на одну линию данных достигает 3,6 Гбит/с, а всего линий 1024.
Обновлено в 02:25
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Музыка
Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Мед отравленных пестицидами пчел может быть опасен для здоровья
Мед пчел, которые были отравлены пестицидами, может оказывать пагубное воздействие на здоровье человека.
Обновлено в 03:17
Общество
Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:31
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрут
На побережье реки, вдоль которой проходит один из наиболее популярных туристических маршрутов «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников — до 70 особей.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Обновлено вчера в 17:11
Финансы
Китай ослабил юань до минимума 2008 года
Китайский ЦБ понизил курс на 75 базисных пунктов. Курс составляет 7,0211 юаня за доллар – это минимальный показатель со 2 апреля 2008 года.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке
В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Футбол
Кучаев об эпизоде с Чаловым: «Это пенальти, удаление и дисквалификация матчей на пять»
Если был бы VAR, это стопроцентный пенальти, красная карточка и дисквалификация матчей на пять. Это был умышленный удар локтем в нос.
Обновлено вчера в 19:56