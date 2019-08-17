Футбол

ФК «Краснодар» на выезде победил «Тамбов»ЮГ Times 13:29

Тамбов — Краснодар
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
2′
Вандерсон Соуза
11′
Кристиан Рамирес
Павел Карасев
16′
46′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Хасан Мамтов
Хызыр Аппаев
46′
Олег Чернышев
Олабриан Муйива
62′
65′
Кристоффер Ольссон
Маркус Берг
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
75′
77′
Иван Игнатьев
Даниил Уткин
Гурам Тетрашвили
78′
79′
Даниил Уткин
Олабриан Муйива
82′
Хетаг Хосонов
82′
Матч шестого тура Российской премьер-лиги завершился в Саранске. Как сообщает пресс-служба ФК «Краснодар», первый гол на 2-й минуте матча забил полузащитник «быков» Масиэл Вандерсон. На 77-й минуте игры на поле вышел полузащитник Даниил Уткин.
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