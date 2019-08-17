Матч шестого тура Российской премьер-лиги завершился в Саранске. Как сообщает пресс-служба ФК «Краснодар», первый гол на 2-й минуте матча забил полузащитник «быков» Масиэл Вандерсон. На 77-й минуте игры на поле вышел полузащитник Даниил Уткин.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Футбол Сергей Семак: «Судейство не понравилось абсолютно» Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (0:0) поделился мнением о работе главного арбитра Алексея Матюнина, отменившего два гола «Зенита».

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Происшествия Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах Четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП, произошедшего в Мытищах в субботу.

Авто Россиянам разрешили компактные автомобильные номера Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Здоровье Медики назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Гаджеты Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.

Гаджеты На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4 Да, в Pixel 3 установлена обычная одинарная камера (пуская и очень хорошая), а в Pixel 4 будет уже двойная, но вряд ли этим можно обусловить доплату в $300.

Происшествия Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.

Политика Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.

Происшествия Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.

Экономика Фармацевтическую лактозу начнут производить в России В России впервые начнут производить фармацевтическую лактозу, выпуск продукции объемом до 5 тонн в сутки могут начать уже осенью, сообщил гендиректор Ставропольского молочного комбината Сергей Анисимов.

Общество Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.

Происшествия В Кабуле прогремел взрыв на свадьбе Взрыв прогремел в одном из свадебных залов на западе Кабула, сообщается о пострадавших, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел Афганистана.

Политика Зачем США выдали ордер на задержание иранского танкера Grace 1 Федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был отпущен властями Гибралтара.

Политика В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Финансы Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Происшествия В Стамбуле при наводнении погиб человек Мощные ливни в Стамбуле привели к сильному наводнению, один человек погиб, передает агентство Associated Press и турецкое ТВ.

Гаджеты Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием» NVIDIA за последний год потеряла около половины прибыли. Со слов главы компании Дженсена Хуанга, покупать бюджетную видеокарту – безумие.