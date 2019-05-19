«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионовЕвро-футбол.ру вчера в 11:30

На 82-й минуте "быки" подловили "канониров" на быстрой атаке, после классной передачи Перейры Ари выскочил на рандеву с Левашовым и сделал счёт разгромным (0:3). Embed from Getty Images Эта победа стала исторической для "Краснодара" – команда впервые вышла в Лигу чемпионов.

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионов

Шоу-бизнес Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой На фото большая иномарка стоит в бескрайнем поле, а на крыше машины - улыбающаяся Анна Хилькевич, которая попыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.

Политика Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Политика Intel и Qualcomm свернули бизнес с Huawei вслед за Google Компании Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom приостановили контакты с Huawei из-за попадания компании в черный список США.

Музыка Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении» Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.

Политика Георгиевская ленточка вызвала раздор среди британских лейбористов Представители одной из организаций лейбористов в Лондоне надели ленточку во время ежегодного собрания в честь тех, кто боролся против фашизма, что вызвало критику со стороны их коллег.

Общество Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).

Происшествия Двое подростков сбежали в Москве из психбольницы Двое подростков самовольно покинули Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве 19 мая.

Экономика Счетная палата не верит в рост доходов россиян По данным Счетной палаты, которые приводит ТАСС, в первом квартале этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжили сокращаться — падение составило 2,3 процентных пункта.

Политика Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.

Происшествия Автомобиль за 6 млн рублей угнали у безработного в центре Москвы Toyota Land Cruiser 200 стоимостью шесть миллионов рублей угнали у безработного в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Происшествия Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».

Происшествия В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.

Здоровье Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.

Политика Трамп заявил, что проводит самую жесткую политику в отношении РФ Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он проводит максимально жесткую политику в отношении РФ.

Футбол «Томь» сыграет в стыковых матчах за место в РПЛ "Томь" обеспечила себе место в стыковых матчах за право в следующем сезоне сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

Происшествия На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3,5 километра Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту до 3,5 километра, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Общество В Забайкалье сменился министр социальной защиты Как сообщает пресс-служба региона, глава Александр Осипов назначил Инну Щеглову министром социальной защиты населения.

Общество Кадыров подарил трехкомнатную квартиру участнику шоу на НТВ По поручению главы региона, председатель республиканского правительства Муслим Хучиев «вручил Юсупу Алиеву ключи от новой квартиры в центре Грозного со всей необходимой мебелью», написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Кадыров.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье В городском округе Пушкино произошла авария с участием семи автомобилей, в результате пострадали восемь человек.