Футбол
ФК «Краснодар» на выезде победил «Арсенал»ЮГ Times 00:23
Третий мяч в ворота соперника на 85-й минуте отправил Ари. Завершилась игра со счетом 3:0, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар». «Черно-зеленые» занимают в турнирной таблице РПЛ третье место.
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«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
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Кангва – в нападении у «Арсенала»; Ари, Вандерсон и Классон сыграют в атаке у «Краснодара»
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