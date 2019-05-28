Футбол
ФК «Краснодар» интересуется защитником сборной УругваяКубанские новости вчера в 23:57
Как пишет Чемпионат со ссылкой на Grupo La Provincia, на 25-летнего игрока сборной Уругвая также претендует испанский клуб «Гранада», имеющий большие шансы на выход в Примеру. Гастон Сильва уже выступал ранее за эту команду. Его контракт с «Индепендьенте» рассчитан до лета 2021 года.
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Происшествия
В Саратовской области подросток ударил ученицу топором
Обновлено в 05:45
Общество
NYT: умер основатель Human Rights Watch
Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Косово начались массовые столкновения
Обострение в сербских муниципалитетах в Косово началось после появления косовского спецназа и арестов 13 человек из числа местных активистов.
Обновлено в 05:39
Политика
В Соломенском суде Киева прошло заседание по делу Омеляна
В Соломенском суде Киева прошло заседание по делу о недостоверном декларировании доходов министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
Обновлено в 04:45
Общество
«Связной» завершил слияние с «Евросетью» и сменил гендиректора
Группа "Связной" завершила юридическое и операционное слияние с "Евросетью" и сменила гендиректора, говорится в сообщении объединенной компании.
Обновлено в 06:08
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Экономика
Россиянам пересчитают доплаты к пенсиям
В России вступил в силу приказ Минтруда, который уточняет порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, пишет Российская газета.
Обновлено 26 мая в 09:52
Футбол
Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Барселону»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 02:39
Хоккей
Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020
Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Кино
Искусственный интеллект представил логичный финал «Игры престолов»
Ученые из Томска разработали искусственный интеллект, который объясняет провальность последнего сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить SSJ 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит министра транспорта Евгения Дитриха проверить самолёт Sukhoi Superjet 100 на пригодность.
Обновлено в 03:31
Футбол
РФС утвердил бюджет на 2019 год
Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально
Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Число укушенных клещами в Хакасии перевалило за тысячу
К 27 мая пострадавших от клещей в Хакасии насчитано 1 094 (251 ребенка). Это лишь те, кто обратился в медорганизации.
Обновлено в 04:30
Авто
Видео: Кен Блок устроил гонки на гусеничном багги
Американский гонщик и каскадер Кен Блок устроил заезд на гоночном багги Can-Am Maverick X3 XRS Turbo, оборудованном гусеницами вместо колес, на горнолыжном курорте у озера Тахо в Калифорнии.
Обновлено в 04:30
Авто
Спрос на кабриолеты остается немецким
Наиболее популярными оказались немецкие бренды: бестселлером стал BMW 3 третьей серии, средняя цена которого составила 867,7 тыс. руб.— годом ранее модель занимала третье место.
Обновлено в 02:00
Кино
Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»
На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Томске взяли под стражу «вора в законе»
Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.
Обновлено в 04:45
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века
На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Спорт
Коукалова объявила о завершении карьеры
Обновлено в 06:37
Космос
«КосмоКурс» планирует производить в Подмосковье ракету для суборбитального полета
Компания "КосмоКурс", которая развивает в России космический туризм, планирует расширить территорию подмосковного предприятия для производства на нем ракет.
Обновлено в 05:10
Политика
Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.
Обновлено в 06:23
Технологии
Во Франции проходят испытания силовой установки нового самолёта Cassio
Стендовые испытания распределенной двигательной установки, предназначенной для гибридного самолета Cassio, начаты французским стартапом VoltAero.
Обновлено в 06:09
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:43
Общество
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38