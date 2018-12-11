Футбол
ФК «Краснодар» 13 декабря на выезде сыграет с испанской «Севильей»
ФК «Краснодар» 13 декабря на выезде сыграет с испанской «Севильей»Кубанские новостивчера в 08:11
«Краснодар» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу группы J, «Севилья» с девятью очками располагается на втором месте, столько же турнирных баллов у «Стандарда», идущего третьим. «Быки» для выхода из группы необходимо не уступить в «Севилье» с разницей более трех мячей.
Кубанские новостивчера в 08:11
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Футбол
ЦСКА и «Реал» встретятся в Мадриде
В Мадриде состоится футбольный матч между «Реалом» и московским ЦСКА.
Обновлено в 04:26
Футбол
Защитник «Ливерпуля» сломал ключицу в матче с «Наполи»
Защитник получил травму после неудачного падения в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (1:0). В нынешнем сезоне Матип провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Обновлено в 12:57
Футбол
Мельгарехо: Глушаков — часть семьи «Спартака», мы думаем о коллективе
Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» отметил, что полузащитник Денис Глушаков является частью команды и игроки поддерживают его.
Обновлено в 12:08
Футбол
Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом
Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.
Обновлено в 10:29
Футбол
«Зенит» требует 35 миллионов евро у «Милана» за Паредеса
Как отмечает издание, «Зенит» требует 35 миллионов евро у «Милана» за Паредеса.
Обновлено в 12:41
Футбол
Еще два матча во Франции перенесены из-за протестов
Матчи 18-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монпелье» и «Ницца» — «Сент-Этьен» перенесены.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Милан» может забрать Батшуайи у «Валенсии» в январе
Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, который на правах аренды выступает за «Валенсию», зимой может перейти в «Милан».
Обновлено в 10:53
Футбол
«Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом
Лондонцы нацелились на Эрика Байи («Манчестер Юнайтед») и Гари Кэйхилла («Челси»).
Обновлено в 07:25
Футбол
Супруг Шакиры купит футбольный клуб
Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
Футбол
Буффон: «Против „Ювентуса“ никто не хочет играть»
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон считает, что "Ювентус" в данный момент является самой сильной европейской командой.
Обновлено в 08:03
Футбол
4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса»
Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.
Обновлено в 03:28
Футбол
Адвокат Кокорина: удержание футболиста в СИЗО повлечет инвалидность
Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что футболист может остаться инвалидом, так как не до конца закончил процесс реабилитации, который предполагает активные тренировки.
Обновлено в 08:23
Футбол
Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 06:39
Футбол
Смолов и Коноплянка обменялись футболками после матча Лиги чемпионов
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поменялся футболкой после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке» (0:1) с полузащитником хозяев украинцем Евгением Коноплянкой.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол
«Реал» намерен подписать игрока «Манчестер Сити»
«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Браима Диаса.
Обновлено в 11:24