Футбол

ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» ЛукояноваRT на русском 04:48

Футбольный клуб КамАЗ из Набережных Челнов объявил о переходе хоккеиста казанского «Ак Барса» Артёма Лукоянова. «ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.
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Лукоянов - о тренировке в «Рубине»: «Меня приняли очень хорошо. Спасибо Курбану Бекиевичу за то, что дал возможность потренироваться»

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«Рубин»: «Проверим хоккеиста Лукоянова в деле перед трансфером в ФК «КАМАЗ»

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КП - Казань05:22

«Может, не поздно уйти в футбол?»: хоккеист «Ак Барса» провел тренировку с «Рубином»

Татар-информ08:08
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Общество

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Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
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Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»

Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
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Политика

Украинский депутат от фракции Порошенко устроил драку в прямом эфире

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко устроил потасовку с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко во время ток-шоу на местном телеканале, пишет RT.
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Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy A60

Как сообщают сетевые источники, компания Samsung представила в Индии смартфон Samsung Galaxy A60, который относится к среднему ценовому сегменту.
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Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории Земли

Обновлено в 03:18
Политика

Кабриолеты Aurus приняли участие в тренировке к параду Победы

Отечественные автомобили Aurus приняли участие в тренировке парада Победы, который состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 07:17
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Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации

Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

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Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
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Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
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Инженеры компании Disney Research разработали алгоритм, который умеет снимать короткие анимационные видео по текстовому сценарию.
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Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Наука

Ученые: глобальное таяние ледников угрожает радиоактивным загрязнением

Ученые обследовали ледники разных регионов — Альп, Кавказа, канадской Британской Колумбии, Антарктиды и Арктики (в Гренландии, Исландии и на острове Шпицберген).
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ФАС проверит призывы челябинского кафе «брать в рот за копейки»

Антимонопольная служба проверит челябинское кафе быстрого питания "Street Food" из-за двусмысленной рекламы: "Соси сколько хочешь" и "Бери в рот за копейки".
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Общество

Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте

Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
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Происшествия

Уроженцы Дагестана убили мужчину за отказ танцевать лезгинку

Обновлено в 04:22
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ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
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Сергей Зверев написал заявление в полицию на Рустама Солнцева

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Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 10,286 миллиарда долларов, сократившись в годовом выражении на 7%. Между тем аналитики ждали значения прибыли на акцию в размере 1,17 доллара, а выручки — 9,91 миллиарда долларов.
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Заварухин назначен главным тренером «Сибири»

Николай Заварухин назначен главным тренером новосибирского хоккейного клуба "Сибирь", выступающего в КХЛ, сообщается на официальном сайте команды.
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Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
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Как утверждает местный штаб Алексея Навального, пока Соколов сидел в кресле мэра, его семья скупала недвижимость в США.
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Криминалисты назвали предварительную причину пожара в Нотр-Даме

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Российский хоккеист, нападающий. Воспитанник альметьевского хоккея. В настоящее время является игроком казанского «Ак Барса», выступающего в КХЛ.
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Российский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб базируется в городе Казани республики Татарстан. Был основан в 1956 году под названием «Машстрой», в 1958 году изменил название на «СК им. Урицкого» под которым выступал до 1990 года (переименовался в «Итиль»). С 1995 года носит название «Ак Барс».
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