Футбол

ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» ЛукояноваRT на русском 04:48

Футбольный клуб КамАЗ из Набережных Челнов объявил о переходе хоккеиста казанского «Ак Барса» Артёма Лукоянова. «ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.
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Российский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб базируется в городе Казани республики Татарстан. Был основан в 1956 году под названием «Машстрой», в 1958 году изменил название на «СК им. Урицкого» под которым выступал до 1990 года (переименовался в «Итиль»). С 1995 года носит название «Ак Барс».
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