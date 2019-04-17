Футбол
ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» ЛукояноваRT на русском 04:48
Футбольный клуб КамАЗ из Набережных Челнов объявил о переходе хоккеиста казанского «Ак Барса» Артёма Лукоянова. «ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.
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Спорт БИЗНЕС Online06:15
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