Футбол
«Динамо» продлило контракт с Дмитрием ХохловымРИА Новости 13:52
Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. Также продлены соглашения с тренером Юрием Никифоровым и тренером по работе с вратарями Евгением Плотниковым.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
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Медведев встретится с премьером Франции
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С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
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Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
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Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов и социал-демократов» не приедут в Москву на форум «Развитие парламентаризма», заявил глава парламентской фракции Георгий Ломая.
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