Футбол

«Динамо» продлило контракт с Дмитрием ХохловымРИА Новости 13:52

Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. Также продлены соглашения с тренером Юрием Никифоровым и тренером по работе с вратарями Евгением Плотниковым.
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«Динамо» продлило контракт с Дмитрием Хохловым

РИА Новости13:52

Хохлов и его помощники продлили контракты с «Динамо»

Советский спорт13:53

Хохлов и его штаб продлили контракты с «Динамо»

Sports.ru13:58

«Динамо» продлило контракты с Хохловым и его тренерским штабом

Спорт-Экспресс13:55

«Динамо» продлило контракты с Хохловым и его помощниками

Матч ТВ13:54

«Динамо» продлило контракты с Хохловым и его помощниками

Sport24.ru14:44

«Динамо» объявило о продлении контракта с Хохловым

Чемпионат13:48
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российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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