«Динамо» продлило контракт с Дмитрием ХохловымРИА Новости 13:52

Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. Также продлены соглашения с тренером Юрием Никифоровым и тренером по работе с вратарями Евгением Плотниковым.

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

Политика Порошенко предложил переименовать Грузию Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.

Теннис Российские теннисисты узнали соперников по квалификации Уимблдона Стали известны соперники теннисистов из России в рамках квалификации турнира Большого Шлема в Уимблдоне.

Происшествия Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.

Экономика Минтранс анонсировал поэтапную индексацию тарифа системы «Платон» По словам Дитриха, тариф системы "Платон" с 1 февраля 2020 года увеличится до 2,20 рубля за км, с 1 февраля 2021 года - до 2,35 рубля за км. "Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%", - пояснил министр.

Происшествия В Донбассе ВСУ понесли массовые потери при подрыве военного авто на противотанковой мине В зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе трое украинских оккупантов погибли и еще шесть получили ранения при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине в районе села Трехизбенка.

Энергетика Европа начала отказываться от российского угля Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Шоу-бизнес Андрей Аршавин отказал дочери в прописке Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.

Авто Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10% Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.

Политика Встреча Патрушева с Болтоном в Иерусалиме продлилась полтора часа Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США Джоном Болтоном завершилась в Иерусалиме, она продлилась полтора часа.

Авто Журналисты из Германии протестировали Lada Vesta SW Cross Журналисты отметили стильный экстерьер машины, но сошлись во мнении, что «Лада есть Лада».

Политика В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.

Политика Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

Политика Медведев встретится с премьером Франции Главы правительств России и Франции впервые встретятся лично Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Гавр, где он сегодня проведет переговоры с французским коллегой Эдуардом Филиппом.

Политика В Кремле назвали условия для снятия ограничений в отношении Грузии Отмена ограничений на полёты авиакомпаний России в Грузию произойдёт, когда ситуация в стране перестанет носить антироссийский характер.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Экономика В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.

Общество Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.

Политика Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.

Гаджеты Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.