«Чайка» из села Песчанокопское получила лицензию для участия в ФНЛPravda.Ru 06:18

Футбольный клуб "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области получила лицензию для участия в ФНЛ - втором дивизионе российского чемпионата. Команда ранее выиграла первенство ПФЛ в зоне "Юг". Ранее РФС не выдал лицензию "Чайке" из-за невыполнения обязательных условий.

«Чайка» из села Песчанокопское получила лицензию для участия в ФНЛ

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