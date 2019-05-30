Футбол

«Чайка» из села Песчанокопское получила лицензию для участия в ФНЛPravda.Ru 06:18

Футбольный клуб "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области получила лицензию для участия в ФНЛ - втором дивизионе российского чемпионата. Команда ранее выиграла первенство ПФЛ в зоне "Юг". Ранее РФС не выдал лицензию "Чайке" из-за невыполнения обязательных условий.
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РФС: 5 клубов ФНЛ получили лицензии, по «Мордовии» заседание перенесено

РИА Новости07:24

Апелляция «Мордовии» по лицензии РФС перенесена на 4 июня

Sport24.ru07:01

Если у «Текстильщика» в ФНЛ возникнут финансовые проблемы, возьмет ли РФС ответственность на себя?

Sportbox.RU08:56

Если у «Текстильщика» в ФНЛ возникнут финансовые проблемы, возьмет ли РФС ответственность на себя?

Матч ТВ08:56

Курский «Авангард» получил лицензию РФС

Спорт-Экспресс05:50

РФС примет решение об участии «Мордовии» в Олимп - ФНЛ 4 июня

ТАСС07:12

«Чайка» получила лицензию РФС для участия в Олимп-ФНЛ

Sports.ru05:15
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
Происшествия

Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за «пьяные» ДТП

Госдума приняла закон, предполагавший ужесточение наказания за совершенные в нетрезвом виде ДТП, которые повлекли за собой гибель людей и травмы.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Вдова Сергея Доренко рассказала о болезни мужа

Обновлено в 08:13
Происшествия

Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Культура

Хореограф фигуристки Загитовой прокомментировал её программы

Постановщик программ группы российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выразил своё мнение о программах российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 08:51
Политика

В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
Обновлено в 05:46
Политика

Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию

Суд города Генуя в четверг приговорил замглавы министерства инфраструктуры и транспорта Эдоардо Рикси к трем годам и пяти месяцам заключения в рамках процесса о "безумных тратах" высокопоставленных чиновников области Лигурия, сообщает телеканал Rainews24.
Обновлено в 08:43
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Энергетика

Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром

Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Названы возможные причины крушения Ми-8

В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.
Обновлено в 07:23
Политика

Маас заявил о намерении ФРГ и Франции продолжать поддерживать Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в преддверии визита в Киев подчеркнул, что Германия и Франция не откажутся от поддержки Украины в вопросах реформ и урегулирования ситуации на юго-востоке страны.
Обновлено в 08:20
Общество

Путин разрешил усыновлять детей людям с ВИЧ и гепатитом С

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять проживающих с ними детей по решению суда.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол

Дзюба рассказал о своей реакции на предложение из Китая

Обновлено в 08:50
Происшествия

Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен

Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

Путин внес в Думу законопроект о приостановлении действия ДРСМД

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 04:25
Общество

IKEA оформила гостиные в стиле «Симпсонов» и «Друзей»

В ходе рекламной кампании для ОАЭ компания IKEA воссоздала знаменитые комнаты из «Симпсонов», «Очень странных дел» и «Друзей».
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД

В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции по подозрению во взяточничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 05:28
Здоровье

Самого маленького в истории новорожденного выходили в США

Обновлено в 03:16
Финансы

Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%

"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Политика

Мадуро заявил о тайных переговорах властей Венесуэлы с оппозицией

Власти Венесуэлы в течение как минимум двух месяцев вели тайные переговоры с оппозицией. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, почему больше не хочет детей

Сама Бородина новую беременность не планирует. Более того, она, похоже, вообще не собирается больше рожать.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Авто

Обновленный кроссовер Lexus RX представлен официально

Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Футбол

Доходы российских футбольных клубов за год выросли на 16%

Совокупный доход российских футбольных клубов за год вырос на 15,9% и составил €813 млн, следует из отчетности аудиторской компании Deloitte.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве бывшей девушки

Обновлено в 07:52
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал слова Фургала о причине катастрофы SSJ 100

Заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о причинах катастрофы SSJ 100 в Шереметьеве в компании "Аэрофлот" расценили как попытку оказать давление на комиссию МАК и следствие, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 08:11
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