Футбол
ФК «Чайка» назначил нового главного тренераRostof.ru 08:37
Новым главным тренером футбольного клуба «Чайка» назначен Дмитрий Воецкий, об этом сообщает пресс-служба команды.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:56
Политика
Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор
Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».
Обновлено в 12:57
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Политика
Посольство РФ: Лондон не привел доказательств причастности Ирана к инциденту с танкерами
Лондон не подкрепил доказательствами сделанные им выводы о том, что Тегеран "почти наверняка" несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 13:17
Политика
Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:53
Политика
Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Пригожин хочет помириться с сыном, но отказывает ему в деньгах
Сын Дмитрий держался в стороне от скандала. Иосиф Пригожин признался, что раньше помогал детям от первого брака.
Обновлено в 12:18
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру России Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 08:12
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Политика
Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину
Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон
Обновлено в 12:47
Политика
Зеленский отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР
По словам Зеленского, параллельно с переговорами в Минске возобновятся переговоры в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция), а также будет обсуждаться вопрос освобождения осужденных в РФ украинцев.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке
Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Авто
Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber
Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
Политика
Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы
Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Экс-полицейского осудили в Ижевске за хранение и «подброс» наркотиков
Сегодня, 17 июня, в Ижевске суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции, который обвинялся в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и хранении наркотиков, сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Тайного сына Сергея Захарова нашел Первый канал
"Тайный сын" певца Сергея Захарова стал главным героем очередной передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят" на Первом канале.
Обновлено в 07:53
Политика
Азербайджанский газ впервые поступил в Европу
Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Происшествия
На границе Китая и КНДР произошло землетрясение
Обновлено в 12:03
Политика
ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение рейтинга Путина
ВЦИОМ по результатам последнего исследования сообщил о снижении рейтинга президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:53