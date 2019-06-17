Футбол

ФК «Чайка» назначил нового главного тренераRostof.ru 08:37

Новым главным тренером футбольного клуба «Чайка» назначен Дмитрий Воецкий, об этом сообщает пресс-служба команды.
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«Чайка» объявила имя нового главного тренера

Советский спорт08:00

«Чайка» объявила о назначении Воецкого

Sportbox.RU08:43

«Чайка» объявила о назначении нового главного тренра

Спорт день за днем08:43

«Чайка» назвала имя нового главного тренера

Спорт-Экспресс08:36

Главным тренером «Чайки» назначен Дмитрий Воецкий

РИА Новости08:28

«Чайка» объявила о назначении Воецкого

Матч ТВ08:43

«Чайка» назвала имя нового главного тренера

Чемпионат09:03
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на ₽1 млн

Обновлено в 12:58
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Бари Алибасова выписали из больницы

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Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор

Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».
Обновлено в 12:57
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Из Чемодановки уехали все цыгане

Обновлено в 12:31
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Азиза рассказала о связи Игоря Талькова и криминального авторитета

Обновлено в 12:20
Политика

Посольство РФ: Лондон не привел доказательств причастности Ирана к инциденту с танкерами

Лондон не подкрепил доказательствами сделанные им выводы о том, что Тегеран "почти наверняка" несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 13:17
Политика

Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:53
Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Пригожин хочет помириться с сыном, но отказывает ему в деньгах

Сын Дмитрий держался в стороне от скандала. Иосиф Пригожин признался, что раньше помогал детям от первого брака.
Обновлено в 12:18
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру России Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 08:12
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Политика

Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие

Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон

Обновлено в 12:47
Политика

Зеленский отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР

По словам Зеленского, параллельно с переговорами в Минске возобновятся переговоры в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция), а также будет обсуждаться вопрос освобождения осужденных в РФ украинцев.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке

Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Под Мурманском нашли останки немецкого солдата

«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Авто

Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber

Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
Политика

Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы

Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Экс-полицейского осудили в Ижевске за хранение и «подброс» наркотиков

Сегодня, 17 июня, в Ижевске суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции, который обвинялся в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и хранении наркотиков, сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Тайного сына Сергея Захарова нашел Первый канал

"Тайный сын" певца Сергея Захарова стал главным героем очередной передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят" на Первом канале.
Обновлено в 07:53
Политика

Азербайджанский газ впервые поступил в Европу

Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Происшествия

На границе Китая и КНДР произошло землетрясение

Обновлено в 12:03
Политика

ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение рейтинга Путина

ВЦИОМ по результатам последнего исследования сообщил о снижении рейтинга президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:53
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