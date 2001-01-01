Футбол
ФК «Чайка» назначил нового главного тренераRostof.ru 08:37
Новым главным тренером футбольного клуба «Чайка» назначен Дмитрий Воецкий, об этом сообщает пресс-служба команды.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:40, Вашингтон
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Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
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Екатерина Климова подала на развод
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По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
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Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
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Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
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Сергей Лазарев оригинально ответил на слухи о себе
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В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
В США впервые в истории фекальная трансплантация закончилась смертью пациента.
Обновлено вчера в 21:19
Экономика
ВВП Белоруссии за пять месяцев вырос на 1%
Индекс-дефлятор ВВП за пять месяцев вырос на 6,2% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, передает «Синьхуа».
Обновлено в 15:51
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Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
В полиции сообщили, что два человека получили ранения, двое подозреваемых задержаны, ведется расследование Во время инцидента на сцене помимо игроков находились премьер-министр Канады Джастин Трюдо и мэр Торонто Джон Тори.
Обновлено в 18:25
Авто
Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США
Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
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Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Музыка
Костюм Карди Би треснул во время выступления
Эпатажная рэперша Карди Би часто выступает на своих концертах в откровенных костюмах.
Обновлено в 13:04
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Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen
Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей марки "Volkswagen".
Обновлено в 18:04
Политика
The Baltimore Sun (США): оскорбительное отношение к России в годовщину высадки войск союзников в Нормандии — это тревожный недосмотр (The Baltimore Sun)
Как написала газета «Балтимор сан» 6 июня, жалкая попытка оправдать такое оскорбительное решение сводилась к тому, что «Россия не принимала участия в высадке десанта союзников в Нормандии».
Обновлено в 01:55
Экономика
Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok
Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Политика
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса
Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Умерла американская актриса и дизайнер Глория Вандербилт
Обновлено в 12:19
Здоровье
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие
По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено в 17:59
Политика
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Президент России Владимир Путин подписал изменения в законах о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости.
Обновлено в 19:01
Космос
Сахалинцы забросали мусором площадку под космический центр в Поронайске
На официальном сайте «Российских космических систем» в последний раз в новостях трассовый измерительный пункт «Сахалин» упоминался 13 марта.
Обновлено вчера в 21:25
Музыка
Николай Басков выпустил новую песню на стихи Михаила Гуцериева
В ближайшее время Басков приступит к съёмкам видео «Сердце на сердце» и обещает поклонникам клип, который они оценят по достоинству.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток, говорится в заявлении и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан, распространенном пресс-службой ведомства.
Обновлено в 18:51
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Кино
Вышел трейлер фильма «Текст» по роману Глуховского
Обновлено в 06:08
Общество
Мода на традиционное, народное растет
Мода на традиционное, народное растет.
Обновлено в 07:09
Авто
Аэропорт в Болонье получил новый Lamborghini Huracan «Follow Me»
Аэропорт Гульельмо в Болонье, Италия получил новый Lamborghini Huracan «Follow Me».
Обновлено в 14:07