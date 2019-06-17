Футбол

ФК «Чайка» назначил нового главного тренераRostof.ru 08:37

Новым главным тренером футбольного клуба «Чайка» назначен Дмитрий Воецкий, об этом сообщает пресс-служба команды.
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«Чайка» объявила имя нового главного тренера

Советский спорт08:00

«Чайка» объявила о назначении Воецкого

Матч ТВ08:43

«Чайка» объявила о назначении нового главного тренра

Спорт день за днем08:43

«Чайка» назвала имя нового главного тренера

Спорт-Экспресс08:36

Главным тренером «Чайки» назначен Дмитрий Воецкий

РИА Новости08:28

«Чайка» объявила о назначении Воецкого

Sportbox.RU08:43

«Чайка» назвала имя нового главного тренера

Чемпионат09:03
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:28, Вашингтон
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В регионах России резко подорожал бензин

По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
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Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Экономика

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР

Обновлено в 09:19
Происшествия

Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке

Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Две женщины с кирпичом попытались ограбить магазин в Москве

Обновлено в 09:47
Политика

В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ

Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 06:18
Экономика

Структуры Потанина и Бачина вложат 15 млрд рублей в туризм на Камчатке

Мастер-план проекта должен быть подготовлен до конца 2019 года. Общую стоимость кластера оценили примерно в 39,2 млрд рублей.
Обновлено в 08:55
Хоккей

Дочернее предприятие «Норникеля» купило 40 процентов акций «Йокерита»

Компания «Норникель Харьявалта Ою» приобрела 40 процентов акций. Остальной пакет принадлежит президенту «Йокерита» Яри Курри.
Обновлено в 08:51
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Футбол

Президент «ПСЖ»: «Неймара никто не принуждал подписывать контракт»

Никто не заставлял его подписывать контракт.
Обновлено в 08:29
Религия

У спасателей МЧС вслед за армией появится собственный храм в Москве

В сентябре 2018 года стало известно, что Минобороны построит в подмосковном парке «Патриот» главный храм Вооруженных сил России.
Обновлено в 09:47
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Политика

В ДНР раскрыли имена причастных к убийству Захарченко и Моторолы

В сюжете программы «Вести недели» телеканала «Россия» была представлена информация, согласно которой спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) смогли установить имена ряда причастных к убийству лидера ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Экономика

На Ставрополье запустят промышленное производство хлопка

Промышленное производства хлопка планируется запустить в Ставропольском крае.
Обновлено в 07:50
Футбол

Сборные России и Шотландии сыграют на стадионе «Лужники»

Обновлено в 07:44
Экономика

Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию

Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Технологии

Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
Общество

Суд сократил срок ареста главы штаба ФБК Волкова

Суд сократил срок ареста начальника штаба Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова.
Обновлено в 09:21
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Экспорт военной авиации РФ в 2018 году превысил 6 млрд долларов

Обновлено в 03:46
Происшествия

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Происшествия

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Политика

Иран пригрозил новым отходом от условий ядерной сделки

В начале мая Иран уведомил Россию, Китай, Германию и Великобританию о том, что страна перестанет исполнять отдельные обязанности в рамках ядерной сделки: по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Обновлено в 08:42
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