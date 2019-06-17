Футбол
ФК «Чайка» назначил нового главного тренераRostof.ru 08:37
Новым главным тренером футбольного клуба «Чайка» назначен Дмитрий Воецкий, об этом сообщает пресс-служба команды.
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Игры
В Mortal Kombat добавят Терминатора
Появилась новая утечка, подтверждающая, что в качестве загружаемого контента (DLC) для Mortal Kombat 11 появится персонаж Терминатора.
Обновлено вчера в 08:03
Авто
Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander
Напомним, что Mitsubishi Outlander представлен в России только в пятиместном варианте, который обновился в прошлом году.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:45
Футбол
Футболисты «Арсенала» прошли медосмотр и приступили к работе
Первый этап подготовки «Арсенал» проведет в Туле, где будут сыграны, в том числе, два контрольных матча - против курского "Авангарда" (20 июня) и "Луча" из Владивостока (23 июня).
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Политика
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Ранее Тегеран предупреждал, что, если подписанты СВПД в течение 60 дней не обеспечат выполнение условий сделки, Тегеран может возобновить работы по обогащению урана до более высокого, чем определено СВПД, уровня, и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.
Обновлено в 07:04
Экономика
В «Тинькофф» призвали сотрудников не называть свое место работы банком
Как сообщает газета «Ведомости», свои соображения о сущности «Тинькофф банка» разослал в письме сотрудникам его председатель правления.
Обновлено в 06:45
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Швеции над зданием администрации муниципалитета подняли флаг СССР
В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю подняли флаг СССР. Об этом в понедельник, 17 июня, пишет газета Expressen.
Обновлено в 08:27
Баскетбол
«Лейкерс» попытаются заполучить Кавая Леонарда
Обновлено в 04:00
Происшествия
Гей, рассказавший о пытках в Чечне, сообщил, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего без вести уроженца Волгоградской области
Фотограф Максим Лапунов рассказал, что видел в подвале управления уголовного розыска по Чечне уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал в Грозном весной 2017 года, пишет «Радио Свобода».
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Невестка певицы: «Людмила Зыкина украла моих детей»
Обновлено в 07:04
Экономика
Медведев подписал документ о создании ТОР «Бурятия»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия", об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Обновлено в 07:05
Политика
Орешкин отреагировал на назначение Бабича своим заместителем
Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал новость о назначении своим заместителем бывшего российского посла в Белоруссии Михаила Бабича.
Обновлено в 08:35
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Экономика
Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию
Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Сотня самолетов и вертолетов примет участие в учениях на юге России
Авиация и противовоздушная оборона юга страны будут участвовать в пятидневных учениях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Голунов оценил реакцию общественности на его задержание
Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Авто
Новые правила тюнинга авто начнут работать на год позднее
Автовладельцам, желающим доработать свои машины, дали еще 1 год — до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:51
Здоровье
В Саратовской области 762 человека заболели мышиной лихорадкой
Как сообщает интернет-изданию «Новости Саратова» спецкорреспондент, одной из главных тем обсуждения стало проведение мероприятий по профилактике геморрагической лихорадки на территории лесопарковых зон, а также в детских лагерях, которые находятся за чертой города.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Алсу назначили повышенную пенсию
Обновлено в 06:00
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за двусмысленной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завело дело после появления новых рекламных слоганов американской компании Burger King.
Обновлено в 08:27