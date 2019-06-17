Футбол

ФК «Чайка» назначил нового главного тренераRostof.ru 08:37

Новым главным тренером футбольного клуба «Чайка» назначен Дмитрий Воецкий, об этом сообщает пресс-служба команды.
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