Футбол

ФК «Армавир» в последнем матче года вничью сыграл с «Лучом»
Кубань 24
10:04

Армавир — Луч
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Юность»
Дмитрий Мичуренков
22′
33′
Наиль Замалиев
Первый мяч забил нападающий хозяев Дмитрий Мичуренков на 22-й минуте. До перерыва полузащитник «Луча» Наиль Замалиев сравнял счет, реализовав пенальти.
Кубань 2410:04

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«Армавир» и «Луч» сыграли вничью

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