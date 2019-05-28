Футбол

«Амкар» исключили из состава РФСМатч ТВ 04:10

Член юридического комитета Денис Рогачев сообщил об исключении из РФС клубов «Россиянка», «Амкар» и «Днепр», которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к членам организации Членами РФС стали женский клуб «Звезда-2005», «Рубин» (замена юр. лица) и АНО «Футбол-Хоккей».
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Что обсуждали на конференции РФС в Москве

RT на русском10:35

«Амкар» исключили из состава РФС

Матч ТВ04:10

«Амкар» исключили из состава РФС

Sportbox.RU04:10

«Амкар» исключен из членов Российского футбольного союза

РИА Новости03:55

«Амкар» исключили из РФС

Спорт-Экспресс03:46

РФС исключил «Амкар» из списка членов организации

Sport24.ru04:14

РФС исключил «Амкар» из списка членов организации

ТАСС03:56
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Отметившегося почти во всех ключевых битвах «Игры престолов» актёра массовки Эндрю МакКлея интернет-пользователи назвали самым преданным персонажем сериала.
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Политика

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Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
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Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут перевооружить

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Общество

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Роль строгой собранной и чудаковатой главврача Кисегач закрепилась за Светланой — многие из ее подписчиков не ожидали увидеть любимую актрису в купальнике, исполняющей такие движения.
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Футбол

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В РПЦ усомнились в здравом уме протестующих против строительства храма

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Общество

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Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
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Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

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Егор Крид назвал причину своего ухода из Black Star

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Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею

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Renault Arkana получит еще один эксклюзивный цвет

Коричневый Tenakuru, как и красный Red Fusion, был разработан специально для нового кросс-купе и впервые представлен в цветовой палитре Renault.
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Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

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Амкар
Российский футбольный клуб
Бывший профессиональный российский футбольный клуб из Перми. Основан в 1994 году, на профессиональном уровне выступал с 1995-го, в 2018 году расформирован из-за финансовых проблем. В российской Премьер-лиге выступал с 2004 по 2018 год. Финалист Кубка России сезона 2007/08. Домашней ареной «Амкара» был стадион «Звезда».
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