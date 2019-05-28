Футбол
«Амкар» исключили из состава РФСМатч ТВ 04:10
Член юридического комитета Денис Рогачев сообщил об исключении из РФС клубов «Россиянка», «Амкар» и «Днепр», которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к членам организации Членами РФС стали женский клуб «Звезда-2005», «Рубин» (замена юр. лица) и АНО «Футбол-Хоккей».
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Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Салтыковой за лицо
Обновлено в 03:14
Кино
Актёр массовки назван самым преданным персонажем «Игры престолов»
Отметившегося почти во всех ключевых битвах «Игры престолов» актёра массовки Эндрю МакКлея интернет-пользователи назвали самым преданным персонажем сериала.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В саратовской школе подросток ударил девочку ледорубом
Обновлено в 05:01
Кино
В Сети появился трейлер российского фильма «Кома»
Трейлер приключенческой картины «Кома» российского производства появился в Сети.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Нелегальные мигранты пытались попасть в Испанию в бардачке автомобиля
Испанские пограничники за три часа остановили на границе с Марокко три автомобиля, в каждом из которых перевозили одного или нескольких нелегальных мигрантов, спрятанных внутри.
Обновлено в 00:30
Спорт
Итальянец Чикконе выиграл 16-й этап «Джиро д’Италия»
Итальянец Джулио Чикконе из Trek — Segafredo стал победителем 16-го горного этапа Гранд-тура «Джиро д’Италия» протяжённостью 194 километра.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:47
Энергетика
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Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Политика
В Косово освободили задержанного россиянина
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.
Обновлено в 09:03
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут перевооружить
Возрожденный крымский береговой ракетный комплекс «Утес» могут в перспективе оснастить новыми ракетами.
Обновлено в 04:55
Общество
Коллективный иск к «Конкорду» был отклонен Мещанским судом
Ранее 15 апреля был отложен первый коллективный иск Соболь к «Конкорду».
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Кисегач из «Интернов» красиво станцевала на шесте
Роль строгой собранной и чудаковатой главврача Кисегач закрепилась за Светланой — многие из ее подписчиков не ожидали увидеть любимую актрису в купальнике, исполняющей такие движения.
Обновлено в 08:40
Футбол
Кононов остается главным тренером «Спартака»
Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов в Донбасс
Накануне было зафиксировано прибытие группы диверсантов украинских силовиков в расположение ВСУ.
Обновлено в 12:30
Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде
Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
Обновлено в 09:03
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Гаджеты
Представлен недорогой ноутбук Xiaomi RedmiBook 14
Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил свой первый ноутбук – RedmiBook 14.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Руководство пензенской станции скорой помощи опровергло забастовку
Пензенская областная станция скорой помощи работает в штатном режиме. Об этом заявил главврач станции Владимир Атякшев.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Авто
Электрический кроссовер BMW получит огромный изогнутый экран
BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
Обновлено в 05:18
Музыка
Егор Крид назвал причину своего ухода из Black Star
Егор Булаткин, известный своим поклонникам под сценическим псевдонимом Егор Крид, рассказал о причине своего ухода из музыкального лейбла Black Star.
Обновлено в 12:01
Политика
В МИД России вызвали посла Испании
Посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:43
Политика
В Вильнюсе задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва
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Обновлено в 10:06
Хоккей
Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею
Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
Обновлено в 07:43
Авто
Renault Arkana получит еще один эксклюзивный цвет
Коричневый Tenakuru, как и красный Red Fusion, был разработан специально для нового кросс-купе и впервые представлен в цветовой палитре Renault.
Обновлено в 10:30