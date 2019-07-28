Футбол
ФК «Ахмат» сыграет с «Рубином» в рамках 3-го тура РФПЛЧеченская Республика Сегодня 26 июля в 05:15
За последние 4 года «Ахмат» выигрывал у «Рубина» 4 раза, 1 раз одержал ничью и 2 раза проиграл. Молодежный состав ФК «Ахмат» сыграет на выезде со сверстниками из «Рубина» 28-го июля. Напомним, во 2-ом туре подопечные Исы Байтиева со счетом 3-3 сыграли вничью с "Уралом".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено в 21:30
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
Космос
Зонд «Хаябуса-2» во время второй попытки взял пробу грунта с Рюгу
Аппарат, управляемый японскими специалистами, смог снизиться со своей орбиты до высоты в один метр, выстрелить в астероид пулей, взять пробу грунта и тут же взмыть вверх, удалившись от Рюгу на 150-200 метров.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков похулиганили на фестивале «Жара»
Певица и телеведущая Юлия Ковальчук выложила в Instagram фото со своего выступления на фестивале «Жара».
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено в 22:15
Авто
Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman
За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.
Обновлено в 08:51
Политика
ЕС резко осудил задержания протестующих в Москве
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Глюкоза сняла обручальное кольцо после слухов о разводе
Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, появилась на музыкальном фестивале «Жара» в Баку без обручального кольца.
Обновлено в 10:57
Политика
У США не было всей информации о работе Boeing 737 MAX 8
Только после крушения Boeing 737 MAX в Индонезии специалисты ФАУ приступили к изучению информации об имеющейся в лайнерах данного типа системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик манёвренности»).
Обновлено в 04:21
Общество
Мост рухнул в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан
Обрушение моста произошло в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан сегодня, 28 июля.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Политика
В Киеве начался крестный ход «новой церкви»
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил крестный ход от Софийской площади к памятнику князю Владимиру в праздник Крещения Руси.
Обновлено в 06:17
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин в футболе не разбирается
Дзюба заявил, что рад за голкипера, но затем добавил: «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой» Игра с «Оренбургом» закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».
Обновлено в 15:48
Автоспорт
Магнуссен считает, что в новом столкновении «Хаасов» виноват Грожан
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал инцидент с напарником Роменом Грожаном на Гран-при Германии.
Обновлено в 17:49
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено в 13:11
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии
В американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) на фестивале Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает BNO News со ссылкой на местных чиновников и очевидцев.
Обновлено в 21:16
Кино
Трейлер второго сезона «Джека Райана» появился в Сети
В Сети опубликован трейлер второго сезона сериала «Джек Райан». Видеоролик размещен на официальном YouTube-канале Amazon Prime Video.
Обновлено в 12:31
Энергетика
Составлен мировой рейтинг доступности бензина
Лидером рейтинга стал Люксембург, жители которого могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. литров бензина.
Обновлено в 21:13
Общество
Каждый второй россиянин отказался оформлять электронный паспорт
Опрос показал: 59 процентов респондентов пока не готовы отказаться от бумажных удостоверений личности в пользу электронных.
Обновлено в 22:14
Политика
Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:42
Космос
Из космоса рой летающих муравьев показался дождевыми облаками
По мнению экспертов, ошибочными массами осадков на самом деле являются рои летающих муравьев, настолько плотные по количеству, что метеоспутники воспринимают их как капли.
Обновлено в 12:41
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Наука
В Новой Зеландии обнаружен пень-вампир
Исследователи из Оклендского технологического университета обнаружили в Новой Зеландии пень, который живет за счет соседних деревьев, пишет iScience.
Обновлено в 19:44