За последние 4 года «Ахмат» выигрывал у «Рубина» 4 раза, 1 раз одержал ничью и 2 раза проиграл. Молодежный состав ФК «Ахмат» сыграет на выезде со сверстниками из «Рубина» 28-го июля. Напомним, во 2-ом туре подопечные Исы Байтиева со счетом 3-3 сыграли вничью с "Уралом".

ФК «Ахмат» сыграет с «Рубином» в рамках 3-го тура РФПЛ

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