Футбол

ФК «Ахмат» и «Спартак» встретятся сегодня в ГрозномТелекомпания Грозный 08:42

Ахмат — Спартак
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
7′
Гус Тил
Антон Швец
13′
32′
Зелимхан Бакаев
В настоящее время «Ахмат» и «Спартак» соседи в турнирной таблице и занимают 9 и 10 строчки соответственно.
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