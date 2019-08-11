В настоящее время «Ахмат» и «Спартак» соседи в турнирной таблице и занимают 9 и 10 строчки соответственно.

ФК «Ахмат» и «Спартак» встретятся сегодня в Грозном

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