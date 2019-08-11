Футбол
ФК «Ахмат» и «Спартак» встретятся сегодня в ГрозномТелекомпания Грозный 08:42
|7′
Гус Тил
Антон Швец
|13′
|32′
Зелимхан Бакаев
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
4
Анхель
59
Харин
11
Силва
21
Роши
23
Швец
88
Глушаков
7
Митришев
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
2
Жиго
6
Дантас
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
20
Шюррле
23
Ларссон
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
В настоящее время «Ахмат» и «Спартак» соседи в турнирной таблице и занимают 9 и 10 строчки соответственно.
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