Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном в четвертом матче подрядSport24.ru вчера в 21:42

«Спартак» продлил победную серию в гостевых матчах с «Ахматом» до четырех матчей. В воскресенье, 11 августа 2019 года, красно-белые победили в Грозном со счетом 3:1.
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Матч, у которого Глушаков выступил только на разогреве. Все о победе «Спартака» в Грозном

Матч ТВ02:29

Зелимхан Бакаев: «Следующая цель – забить „Туну“, потом ЦСКА, потом „Зениту“ и так далее»

Sports.ruвчера в 17:05

«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном в четвертом матче подряд

Sport24.ruвчера в 21:42

Первый гол Шюррле за «Спартак» помог москвичам победить «Ахмат»

Российская газетавчера в 16:48

Грозненцы уступили «Спартаку»

Чеченская Республика Сегоднявчера в 16:27

Глушаков против «Спартака» и любовь фанатов к Бакаеву. Лучшие фото из Грозного

Чемпионат02:00

ФК «Ахмат» и «Спартак» встретятся сегодня в Грозном

Телекомпания Грозныйвчера в 08:42
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:27, Вашингтон
Общество

На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрут

Обновлено в 00:51
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Космос

Экс-астронавт NASA раскрыл размер командировочных в космосе

Ветеран космических полетов, экс-астронавт NASA Скотт Келли подтвердил, что суточная оплата российским космонавтам во время полетов больше, чем американским астронавтам.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

В гараже нашли мумию мужчины, спрятанную в чехол для сноуборда

Мумифицированный труп, спрятанный в чехол для сноуборда, был обнаружен вчера вечером в гараже на севере Москвы.
Обновлено в 02:10
Экономика

«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие

Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие

Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил России

Обновлено в 01:52
Футбол

Акинфеев обогнал Семака по числу попаданий в стартовый состав

Акинфеев, попадавший в стартовый состав уже 429 раз, оказался на втором месте списка лидеров по выходам в основе в истории чемпионата России.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Заворотнюк задолжала судебным приставам 1,6 миллиона рублей

Обновлено в 02:40
Музыка

Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники

Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Общество

Синоптики предупредили жителей России о заморозках

Жителей Архангельской области и восточных районов Карелии на текущей недели ожидают заморозки до — 2 градусов, об этом 12 августа «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 03:07
Общество

Никита Белых рассказал о работе в колонии

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за получение взятки, в разговоре с RT рассказал о том, чем занимается в колонии.
Обновлено в 03:06
Политика

Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР

Бывший украинский президент Пётр Порошенко вновь пришёл на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР).
Обновлено в 03:18
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 20:46
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено вчера в 22:31
Политика

Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»

Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 11:35
Футбол

«Самара Арену» передадут в собственность региона в конце 2019 года

Стадион "Самара Арена" передадут в собственность Самарской области в четвертом квартале текущего года.
Обновлено в 02:42
Политика

Королева Елизавета II жестко высказалась о британских политиках

Королева Великобритании Елизавета II раскритиковала политиков в стране и обвинила их в неспособности справляться со своими задачами.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек

Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
Обновлено в 02:13
Гаджеты

AMD объяснила, что означает параметр Max Boost Clock у новейших процессоров Ryzen 3000

Как видим, в случае Ryzen 7 3700X максимальная частота одного из ядер достигает 4,375 ГГц при 4,4 ГГц, заявленных в спецификациях в качестве Max Boost Clock.
Обновлено в 03:11
Культура

В Ивановской области стартует «Островский-FEST»

Первый Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский-FEST» откроется в городе Кинешма Ивановской области 14 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 02:56
Экономика

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Происшествия

В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов

Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Кино

Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино

Больше зрители ни к чему не придрались, признав, что фильм в остальном соответствует атмосфере 1960-х годов на Голливудском бульваре.
Обновлено в 01:57
Политика

Путин поздравил главу профсоюзов России с юбилеем

Сегодня, 12 августа, президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова с юбилеем.
Обновлено в 03:15
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено в 01:06
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие

В Сарове начинается прощание с пятью погибшими сотрудниками Росатома

По словам директора ядерного центра, погибшие учёные до последнего боролись, чтобы предотвратить ЧП.
Обновлено в 03:00
Интернет

Обновление Firefox 70 увеличит потребление оперативной памяти

По умолчанию новая схема разделения процессов не включена в Firefox 70 Nighly — её нужно активировать в меню about:config, если ввести в поиск «fission» и переключить пункт fission.autostart.
Обновлено в 02:56
Здоровье

В корвалоле есть опасное для здоровья вещество

Среди прочих веществ в составе корвалола, есть спирт и фенобарбитал.
Обновлено вчера в 16:43
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