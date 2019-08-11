Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном в четвертом матче подрядSport24.ru вчера в 21:42
«Спартак» продлил победную серию в гостевых матчах с «Ахматом» до четырех матчей. В воскресенье, 11 августа 2019 года, красно-белые победили в Грозном со счетом 3:1.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:27, Вашингтон
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Космос
Экс-астронавт NASA раскрыл размер командировочных в космосе
Ветеран космических полетов, экс-астронавт NASA Скотт Келли подтвердил, что суточная оплата российским космонавтам во время полетов больше, чем американским астронавтам.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В гараже нашли мумию мужчины, спрятанную в чехол для сноуборда
Мумифицированный труп, спрятанный в чехол для сноуборда, был обнаружен вчера вечером в гараже на севере Москвы.
Обновлено в 02:10
Экономика
«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил России
Обновлено в 01:52
Футбол
Акинфеев обогнал Семака по числу попаданий в стартовый состав
Акинфеев, попадавший в стартовый состав уже 429 раз, оказался на втором месте списка лидеров по выходам в основе в истории чемпионата России.
Обновлено в 01:49
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Общество
Синоптики предупредили жителей России о заморозках
Жителей Архангельской области и восточных районов Карелии на текущей недели ожидают заморозки до — 2 градусов, об этом 12 августа «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 03:07
Общество
Никита Белых рассказал о работе в колонии
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за получение взятки, в разговоре с RT рассказал о том, чем занимается в колонии.
Обновлено в 03:06
Политика
Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР
Бывший украинский президент Пётр Порошенко вновь пришёл на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР).
Обновлено в 03:18
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 20:46
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 11:35
Футбол
«Самара Арену» передадут в собственность региона в конце 2019 года
Стадион "Самара Арена" передадут в собственность Самарской области в четвертом квартале текущего года.
Обновлено в 02:42
Политика
Королева Елизавета II жестко высказалась о британских политиках
Королева Великобритании Елизавета II раскритиковала политиков в стране и обвинила их в неспособности справляться со своими задачами.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек
Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
Обновлено в 02:13
Гаджеты
AMD объяснила, что означает параметр Max Boost Clock у новейших процессоров Ryzen 3000
Как видим, в случае Ryzen 7 3700X максимальная частота одного из ядер достигает 4,375 ГГц при 4,4 ГГц, заявленных в спецификациях в качестве Max Boost Clock.
Обновлено в 03:11
Культура
В Ивановской области стартует «Островский-FEST»
Первый Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский-FEST» откроется в городе Кинешма Ивановской области 14 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 02:56
Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Кино
Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино
Больше зрители ни к чему не придрались, признав, что фильм в остальном соответствует атмосфере 1960-х годов на Голливудском бульваре.
Обновлено в 01:57
Политика
Путин поздравил главу профсоюзов России с юбилеем
Сегодня, 12 августа, президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова с юбилеем.
Обновлено в 03:15
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено в 01:06
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
В Сарове начинается прощание с пятью погибшими сотрудниками Росатома
По словам директора ядерного центра, погибшие учёные до последнего боролись, чтобы предотвратить ЧП.
Обновлено в 03:00
Интернет
Обновление Firefox 70 увеличит потребление оперативной памяти
По умолчанию новая схема разделения процессов не включена в Firefox 70 Nighly — её нужно активировать в меню about:config, если ввести в поиск «fission» и переключить пункт fission.autostart.
Обновлено в 02:56
Здоровье
В корвалоле есть опасное для здоровья вещество
Среди прочих веществ в составе корвалола, есть спирт и фенобарбитал.
Обновлено вчера в 16:43