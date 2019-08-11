Футбол

ФК «Ахмат» и «Спартак» встретятся сегодня в ГрозномТелекомпания Грозный 08:42

Ахмат — Спартак
сегодня
в 14:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
В настоящее время «Ахмат» и «Спартак» соседи в турнирной таблице и занимают 9 и 10 строчки соответственно.
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ФК «Ахмат» и «Спартак» встретятся сегодня в Грозном

Телекомпания Грозный08:42

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Ахмат» - «Спартак»

Российская газетавчера в 17:10

«Ахмат» – «Спартак». Глушаков, Ларссон, Тил и Шюррле – в старте. Онлайн-трансляция – в 21:30

Sports.ru06:55

Кечинов: «Спартак» потеряет очки в матче с «Ахматом»

Евро-футбол.ру04:35

Клубы Глушакова достигнут мирного соглашения в Грозном. Прогноз на «Ахмат» — «Спартак»

Sport24.ruвчера в 20:25

«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Александра Шмурнова на матч Российской Премьер-Лиги

Чемпионат12:30

Ахмат - Спартак: где смотреть матч

LiveResult.Ruвчера в 09:11
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:38, Вашингтон
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В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией

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Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

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Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Происшествия

В Гатчине священник травмировал годовалого ребенка при крещении

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Обновлено в 12:46
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Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки

Обновлено 09 августа в 16:13
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

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Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Обновлено в 09:58
Происшествия

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Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 13:28
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Здоровье

Названы последствия ежедневного употребления кофе

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

Четыре человека погибли и ещё семь пострадали в результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля в Подмосковье.
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"Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
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Происшествия

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Один человек погиб при обрушении горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии.
Обновлено в 12:19
Экономика

Власти Ростова объяснили уменьшение скидки при оплате проезда картой

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Обновлено в 05:30
Происшествия

Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве

Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
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Со звездой все было в порядке - она просто прошла через очередную странную косметическую процедуру.
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Армия и оружие

Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене

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Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна

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Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
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400 человек на Канарах эвакуировали из-за пожаров

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Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
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