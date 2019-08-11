Футбол
ФК «Ахмат» и «Спартак» встретятся сегодня в ГрозномТелекомпания Грозный 08:42
В настоящее время «Ахмат» и «Спартак» соседи в турнирной таблице и занимают 9 и 10 строчки соответственно.
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Клубы Глушакова достигнут мирного соглашения в Грозном. Прогноз на «Ахмат» — «Спартак»
Sport24.ruвчера в 20:25
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