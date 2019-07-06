Футбол

ФКСБ лишен победы в КЕЧ и 21 чемпионства в РумынииSoccer.ru 06:21

В 2017 году наиболее титулованный клуб страны "Стяуа" в связи с конфликтом интересов сменил название на ФКСБ и стал правопреемником всех завоеванных трофеев. При этом в четвертом дивизионе Румынии начал выступать клуб с оригинальным названием "Стяуа".
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Суд Румынии лишил ФКСБ 45 национальных трофеев и победы в Кубке чемпионов

RT на русском07:53

Суд Румынии присудил клубу 4-го дивизиона почти все титулы «Стяуа», включая Кубок чемпионов

Sport.ru07:00

Суд лишил ФКСБ победы в Кубке европейских чемпионов и 21 чемпионства в Румынии

Sport24.ru03:51

Суд лишил румынский ФКСБ Кубка чемпионов и 45 национальных трофеев

Sportbox.RU06:57

Суд Румынии присудил клубу 4-го дивизиона почти все титулы «Стяуа», включая Кубок чемпионов

Спорт-Экспресс06:25

ФКСБ лишен победы в КЕЧ и 21 чемпионства в Румынии

Soccer.ru06:21

Румынский суд лишил ФКСБ победы в Кубке чемпионов и 45 национальных трофеев

Чемпионат05:36
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Обновлено вчера в 05:43
Футбол

Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем

Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.
Обновлено в 16:05
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В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Обновлено в 09:32
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Собянин рассказал о непопулярных решениях властей

Для развития города властям приходится иногда принимать непопулярные решения.
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Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

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Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России по футболу

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Гризманн сообщил «Атлетико», что он не явится в расположение клуба

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Обновлено в 13:04
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа

Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Политика

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
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«Краснодар» проведет открытую тренировку для болельщиков клуба

Обновлено в 11:47
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Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив

Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
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У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшения

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Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет

Обновлено в 11:00
Футбол

Футболист «Локомотива» Ротенберг отметил тренерское искусство Семина

Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России благодаря тренерскому искусству Юрия Семина.
Обновлено в 15:50
Теннис

Энди Маррей и Серена Уильямс победили на старте Уимблдона в миксте

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Общество

На «Территории смыслов» открылась первая смена

Обновлено в 10:52
Наука

Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов

Расчеты показали, что под леса можно занять еще 900 миллионов гектаров (это чуть больше площади Бразилии), которые находятся вне сельскохозяйственных угодий и территории городов.
Обновлено в 04:07
Авто

Премиум-SUV Hongqi HS7 на базе Toyota Crown выходит на рынок

В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW, разработанный на базе седана Toyota Crown предыдущей генерации.
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Авто

УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
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Кино

Insomniac в восторге от отсылок к своей игре про Человека-паука во «Вдали от дома»

Пару дней назад в прокате стартовал «Человек-паук: Вдали от дома» — второй сольный фильм о супергерое в киновселенной Marvel и заключительная картина третьей фазы MCU.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Наука

В Китае найдены древние деформированные черепа

Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено вчера в 18:44
Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
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Концерт «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок

Выступление группы "А-Студио" в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесли на неопределенный срок, сообщил РИА Новости концертный директор коллектива Евгений Селезнев.
Обновлено в 15:00
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
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Калифорнийцам запретили чинить собственные машины

Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.
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Президент UFC исключил поединок Нурмагомедова и Сент-Пьера

Обновлено в 07:59
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Стяуа
Румынский футбольный клуб
Румынский футбольный клуб из города Бухарест. Основан 7 июня 1947 года как ASA București. С 1961 года до марта 2017 клуб назывался Steaua. Обладатель Кубка чемпионов и Суперкубка УЕФА 1986 года. Финалист Кубка чемпионов 1989 года. Клуб имеет давнее соперничество с «Динамо», которое называется Вечным дерби.
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