В 2017 году наиболее титулованный клуб страны "Стяуа" в связи с конфликтом интересов сменил название на ФКСБ и стал правопреемником всех завоеванных трофеев. При этом в четвертом дивизионе Румынии начал выступать клуб с оригинальным названием "Стяуа".

ФКСБ лишен победы в КЕЧ и 21 чемпионства в Румынии

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