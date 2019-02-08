10 человек погибли при пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго»Российская газета вчера в 08:06

На базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" случился пожар, в котором погибли 10 человек. Как сообщают местные СМИ, пожар начался в 5 утра, причина возгорания на данный момент неизвестна. И лишь через два с половиной часа пламя удалось потушить.

10 человек погибли при пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго»

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