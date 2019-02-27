Футбол

ФИФА выделит около 60 миллионов долларов на программу наследия ЧМ-2018Матч ТВ 05:06

Международная федерация футбола (ФИФА) выделит не менее 60 миллионов долларов на программу наследия чемпионата мира в России.
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ФИФА выделит около $60 млн на программу наследия ЧМ-2018

Известия06:32

ФИФА создаст фонд по наследию ЧМ-2018

Soccer.ru06:01

Около 500 аргентинцев не вернулись из России на родину после ЧМ-2018

РБК22 февраля в 01:01

Самура: будет создан фонд при поддержке ФИФА по вопросу наследия ЧМ-2018

РИА Новости05:02

Аркадий Дворкович: «Россия потратила на организацию и проведение ЧМ-2018 около 700 миллиардов рублей»

Спорт-Экспресс05:09

Самура: «В России будет создан фонд наследия ЧМ при поддержке ФИФА»

Sport24.ru05:04

ФИФА выделит около 60 миллионов долларов на программу наследия ЧМ-2018

Матч ТВ05:06
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Армия и оружие

ВВС Пакистана сбили индийский самолет

Обновлено в 07:21
Спорт

Зеппельт: следователи проводят антидопинговый рейд на ЧМ в Зеефельде

Следственные органы Германии и Австрии проводят совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, сообщил в своем микроблоге в Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт.
Обновлено в 06:36
Политика

Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России

Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Спорт

Эксперт оценил шансы Медведевой и Туктамышевой на попадание в основу

Чемпион Олимпиады 2014 года в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев рассказал в интервью "Газете.Ru", кто, по его мнению, больше достоин войти в основную сборную России на чемпионат мира в Японии - двукратный серебряный призер Игр Евгения Медведева или чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.
Обновлено в 01:14
Общество

Приставы начали искать должников в Москве с помощью уличных видеокамер

В Москве судебные приставы начали розыск должников с использованием камер уличного видеонаблюдения.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц

В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц. В результате четырех учениц с различными травмами доставили в больницу.
Обновлено в 08:16
Экономика

Белоруссия попросила у России кредит на $600 млн

Минск обратился к Москве с просьбой предоставить государственный кредит в размере $600 млн для рефинансирования долговых обязательств перед Россией в 2019 году.
Обновлено в 06:46
Экономика

Путин поручил освободить от налогов выплаты сельским учителям и врачам

Президент России Владимир Путин поручил освободить от налогов выплаты сельским педагогам и врачам, которые являются участниками программ "Земский доктор" и "Земский учитель".
Обновлено в 06:21
Политика

Украина изменит правила отбора кандидатов на Евровидение

Ранее стало известно, что группа KAZKA, занявшая на Украине третье место в национальном отборе на Евровидение, отказалась от участия в песенном конкурсе.
Обновлено в 05:58
Музыка

Верка Сердючка объяснила отказ Kazka ехать на «Евровидение»

Обновлено в 08:17
Политика

Депутат Госдумы попросил не наказывать СМИ за фейковые новости

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ко второму чтению законопроекта о наказании за фейковые новости предложил исключить из-под действия документа традиционные СМИ.
Обновлено в 06:21
Политика

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились после июньского саммита

Обновлено в 06:42
Происшествия

Взрыв поезда на вокзале в Каире попал на видео

Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва поезда на вокзале Рамсис в Каире. Видеозаписи опубликовали пользователи социальных сетей.
Обновлено в 07:46
Музыка

Умер бывший барабанщик группы The Cure

Обновлено в 08:11
Происшествия

В центре Курска столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля

Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду на одной из центральных улиц Курска, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 07:40
Политика

Путин и Медведев отдали без конкурсов контракты на 397 миллиардов

Президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев только за один год распорядились без конкурсов заключить контракты на общую сумму в 397 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:14
Экономика

Новый налоговый режим для россиян задумали ввести на 10 лет раньше

Изначально планировалось, что в течение десяти лет специальный налоговый режим для граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников, будет действовать только в четырех пилотных регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.
Обновлено в 06:39
Общество

Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок

На более ранний возраст приходятся только 45% первых родов, сообщила российский вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Испанские криминалисты не нашли на теле Игоря Малашенко следов насилия

Испанские следователи не выявили признаков насильственной смерти российского медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено вчера в 16:12
Футбол

«Спартак» расследует публикацию оскорбительного текста о фанатах

Пресс-служба московского "Спартака" выступила с заявлением о размещении на официальном сайте клуба оскорбительного текста о болельщиках команды.
Обновлено в 07:22
Политика

Путин принял приглашение Нетаньяху посетить Иерусалим

Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху приехать в Иерусалим на открытие памятника блокадникам Ленинграда.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Шереметьево задержали укравшего из посылки $100 тыс. погрузчика

В аэропорту Шереметьево полиция задержала погрузчика по подозрению в краже $100 тыс. долларов из посылки.
Обновлено в 08:13
Политика

Порошенко заявил, что Украина должна продавать электроэнергию в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен продавать электроэнергию в Евросоюз, считает неправильным, что Украина до сих пор имеет единую энергосистему с РФ.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Петербурге школьник признался в изнасиловании годовалой сестры

После допроса с пристрастием, сын признался: он несколько раз насиловал сестру.
Обновлено 25 февраля в 03:05
Армия и оружие

Россия укрепит военные группировки на западе и юге страны

Россия до конца года сформирует новые полки на западе и юге страны, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 04:53
Футбол

Шапи Сулейманов ответил на обвинения в сокрытии возраста

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на предположения о том, что он является "переписанным" игроком.
Обновлено в 08:07
Экономика

Российский научный фонд приостановил выплату грантов ученым

Российский научный фонд (РНФ) временно остановил выплату грантов на исследовательские проекты, потому что в фонд не поступили деньги из бюджета, говорится в сообщении на сайте РНФ.
Обновлено в 07:57
Экономика

Акимов поручил подготовить проект самой северной железной дороги

Вице-премьер Максим Акимов поручил правительству Ямало-Ненецкого автономного округа подготовить проект строительства самой северной железной дороги в России.
Обновлено в 04:59
Общество

В ЛДПР извинились перед школьником-героем за бракованный сухпаек

Брянское отделение ЛДПР извинилось перед мальчиком, спасшим тонущего третьеклассника, за бракованный сухой паек, который ему вручили вместе с другими подарками.
Обновлено в 05:49
Энергетика

Алекперов попросил власти поддержать добычу нефти в Западной Сибири

Президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, выступая в Совете Федерации, призвал поддержать добычу нефти в Западной Сибири, чтобы предотвратить ее падение, и нефтепереработку.
Обновлено в 04:56
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Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Сопредседатель фонда «Сколково».
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