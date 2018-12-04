Футбол

ФИФА распределила 10 миллионов долларов между клубами РПЛ
РИА Новости
07:56

Всего по программе выплат ФИФА между 416 клубами из 63 ассоциаций – членов ФИФА будут распределены 209 миллионов долларов, что на 200% больше по сравнению с предыдущим чемпионатом мира. Чемпионат мира по футболу впервые состоялся в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
РИА Новости07:56

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ФИФА распределила 10 миллионов долларов между клубами РПЛ

РИА Новости07:56

Клубы РПЛ получат больше 10 млн долларов за ЧМ-2018, «Зенит» и ЦСКА заработали больше всех

Советский спорт07:32

ФИФА выплатила российским клубам более 10 миллионов долларов за ЧМ-2018

Матч ТВ06:44

ФИФА выплатила российским клубам более 10 миллионов долларов за ЧМ-2018

Sportbox.RU06:44

Российские клубы заработали 10,3 млн долларов за участие игроков в ЧМ-2018. Это шестой показатель в мире

Sports.ru07:50

Российские клубы получат $10 млн за участие игроков на ЧМ-2018. Больше всех заработал «Зенит»

Sport24.ru06:45

Прибыль ФИФА от чемпионата мира в России

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Футбол

Модрич: рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч»

Обновлено в 08:40
Футбол

РПЛ утвердило введение видеоповторов

Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR.
Обновлено в 08:56
Футбол

«Спартак» сообщил о доказательствах ошибочного удаления Рассказова

Московский "Спартак" сделал официальное обращение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и контрольно-квалификационную комиссию по судейству Российского футбольного союза (РФС) с просьбой пересмотреть и отменить красную карточку и дисквалификацию защитника команды Николая Рассказова, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Обновлено в 08:57
Футбол

Влашич третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в составе ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком команды в ноябре.
Обновлено в 08:11
Футбол

Бериссо покинул пост главного тренера «Атлетика»

В последнем поединке "Атлетик" проиграл "Леванте" со счетом 0:3. Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" после отставки Бериссо будет тренер резервистов Гаиска Гаритано, который ранее работал с "Депортиво" и "Эйбаром".
Обновлено в 08:21
Футбол

Клопп оштрафован на 8 тысяч фунтов за празднование гола на поле

Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу поведения главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на матче АПЛ с «Эвертоном» (1:0). Напомним, Клопп выбежал на поле после победного гола нападающего Дивока Ориги и начал обниматься с вратарем команды Алиссоном.
Обновлено в 08:53
Футбол

Матч «ПСЖ» – «Монпелье» перенесен на другую дату по просьбе полиции

Обновлено в 08:13
Футбол

Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
Обновлено в 06:30
Футбол

Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года

29-летний футболист подписал новое соглашение сроком до лета 2022 года. Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.
Обновлено в 07:29
Футбол

Тарпищев раскритиковал Кафельникова из-за травли Глушакова

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поведение вице-президента организации Евгения Кафельникова.
Обновлено в 07:57
Футбол

Черышев восстановился после травмы и вернулся в основу «Валенсии»

Обновлено в 08:51
Футбол

Четыре футболиста «Енисея» не сыграют с ЦСКА из-за травм

Обновлено в 03:59
Футбол

Аллегри признан лучшим тренером года в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером года в итальянской Серии А. Об этом сообщает Football Italia.
Обновлено в 03:46
Футбол

Главный тренер ФК «Урожай» Евгений Калешин покинул пост

Обновлено в 08:08
Футбол

Футболисты «Ренна» устроили пьяную вечеринку перед матчем в Лиге Европы

Перед игрой Лиги Европы с «Яблонцем» футболисты «Ренна» устроили вечеринку в гостинице.
Обновлено в 07:59
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