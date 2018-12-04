Всего по программе выплат ФИФА между 416 клубами из 63 ассоциаций – членов ФИФА будут распределены 209 миллионов долларов, что на 200% больше по сравнению с предыдущим чемпионатом мира. Чемпионат мира по футболу впервые состоялся в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

РИА Новости 07:56