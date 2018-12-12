Международная федерация футбола (FIFA) признала «Лужники» лучшим стадионом в мире по видимости поля с трибун. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

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Главный стадион России «Лужники» был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим в мире по видимости поля с трибун.

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