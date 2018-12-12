Футбол
ФИФА признала стадион «Лужники» лучшим в мире
ФИФА признала стадион «Лужники» лучшим в миреВерсия.Инфо05:17
Главный стадион России «Лужники» был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим в мире по видимости поля с трибун.
Версия.Инфо05:17
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с чего всё началось
Международная федерация футбола (FIFA) признала «Лужники» лучшим стадионом в мире по видимости поля с трибун. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.Агентство Москвавчера в 23:00
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