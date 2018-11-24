Международной федерации футбола (ФИФА) предложили проводить чемпионат мира раз в два года. С данной инициативой выступила Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

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ФИФА предложили проводить ЧМ раз в два года

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