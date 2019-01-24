Футбол

ФИФА пожизненно отстранила судью из НигераСпорт-Экспресс 12:17

Арбитр Ибрагим Чайбу из Нигера оштрафован на 200 тысяч швейцарских франков и пожизненно отстранен от футбольной деятельности, сообщает пресс-служба ФИФА.
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ФИФА пожизненно отстранила бывшего арбитра из Африки

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ФИФА пожизненно отстранила судью из Нигера

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